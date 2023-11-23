https://ria.ru/20231123/shtrafy-1911434574.html

За распространение материалов иноагентов будут штрафовать на 300-500 тысяч

За распространение материалов иноагентов будут штрафовать на 300-500 тысяч - РИА Новости, 23.11.2023

За распространение материалов иноагентов будут штрафовать на 300-500 тысяч

Министерство юстиции России будет штрафовать на 300-500 тысяч рублей за распространение иноагентских материалов, а также отсутствие маркировки об иностранном... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:06

2023-11-23T19:06

2023-11-23T19:06

общество

россия

олег свириденко

максим галкин

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции России будет штрафовать на 300-500 тысяч рублей за распространение иноагентских материалов, а также отсутствие маркировки об иностранном агенте, соответствующее постановление правительства и ведомственный приказ уже готовятся, сообщил на конференции "Державинские чтения" замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "Мы сейчас получили полномочия - предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем - книги то же самое - книги в течение месяца, если нет реагирования, то там 300-500 тысяч штрафа, потом мы можем дойти и до дальнейшего развития этого института вплоть до… Там уже как повезет", - сказал Свириденко. По его словам, речь идет об аффилированных с иноагентами гражданах и любых способах распространения материалов иностранных агентов: книги, интернет-каналы, мессенджеры. В качестве примера Свириденко привел "канал", который демонстрирует Максима Галкина* (включен в реестр иноагентов), это также будет считаться аффилированностью. "Это обычные лица, которые умышленно, либо неумышленно помогают, либо поддерживают иностранных агентов… Это, что касается библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего. Сейчас просто у нас в конце ноября приказ этот уже будет подписан министром. И мы уже будем применять… Сейчас-то мы просто направляем письма (с предупреждением - ред.) А после того, как появится постановление правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет этими нарушителями, если они будут нарушать", - уточнил Свириденко. Согласно данным Минюста, к концу 2022 года в едином реестре содержались сведения о 861 человеке, аффилированном с иностранными агентами. Соответствующий закрытый реестр появился после вступления в силу 1 декабря 2022 года нового закона об иностранных агентах. При этом на них не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231123/spch-1911358023.html

https://ria.ru/20231123/inoagent-1911337188.html

https://ria.ru/20231123/inoagent-1911295870.html

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общество, россия, олег свириденко, максим галкин