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В Госдуме назвали ультиматум Шольца по Украине лицемерием
В Госдуме назвали ультиматум Шольца по Украине лицемерием - РИА Новости, 23.11.2023
В Госдуме назвали ультиматум Шольца по Украине лицемерием
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал лицемерием призыв канцлера Германии Олафа Шольца вывести российские войска с... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:56
2023-11-23T17:56
2023-11-23T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал лицемерием призыв канцлера Германии Олафа Шольца вывести российские войска с территории Украины. Ранее Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине и вывести войска с ее территории. "Шольц постоянно лицемерит и страдает провалами в памяти. Пусть он для начала обратится к Байдену о выводе войск США с территории ФРГ. Германские вожди превратили страну в полуколонию, их власть держится на американских атомных бомбах, хранящихся на авиабазе в Бювеле, ФРГ, и боевых самолетах Рамштайна. И пусть не забывает о переданных ВСУ для продолжения войны Leopard, БМП Marder, комплексах ПВО IRIS-T и артиллерийских снарядах", - заявил Ивлев РИА Новости. По его словам, Россия всегда готова к переговорам, но переговоры - это не игра в одни ворота. "Так что не надо даже думать об ультиматумах России. Пусть Шольц начнет с себя", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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в мире, россия, украина, олаф шольц, леонид ивлев, госдума рф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Олаф Шольц, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Владимир Путин
В Госдуме назвали ультиматум Шольца по Украине лицемерием
Депутат Госдумы Ивлев назвал ультиматум Шольца по Украине лицемерием
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал лицемерием призыв канцлера Германии Олафа Шольца вывести российские войска с территории Украины.
Ранее Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина
завершить спецоперацию на Украине и вывести войска с ее территории.
Украина требует атомного удара по России
"Шольц постоянно лицемерит и страдает провалами в памяти. Пусть он для начала обратится к Байдену о выводе войск США с территории ФРГ. Германские вожди превратили страну в полуколонию, их власть держится на американских атомных бомбах, хранящихся на авиабазе в Бювеле, ФРГ, и боевых самолетах Рамштайна. И пусть не забывает о переданных ВСУ для продолжения войны Leopard, БМП Marder, комплексах ПВО IRIS-T и артиллерийских снарядах", - заявил Ивлев РИА Новости.
По его словам, Россия
всегда готова к переговорам, но переговоры - это не игра в одни ворота.
"Так что не надо даже думать об ультиматумах России. Пусть Шольц начнет с себя", - подчеркнул депутат.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023