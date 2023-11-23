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В Госдуме назвали ультиматум Шольца по Украине лицемерием - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/sholts-1911415918.html
В Госдуме назвали ультиматум Шольца по Украине лицемерием
В Госдуме назвали ультиматум Шольца по Украине лицемерием - РИА Новости, 23.11.2023
В Госдуме назвали ультиматум Шольца по Украине лицемерием
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал лицемерием призыв канцлера Германии Олафа Шольца вывести российские войска с... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:56
2023-11-23T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
олаф шольц
леонид ивлев
госдума рф
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал лицемерием призыв канцлера Германии Олафа Шольца вывести российские войска с территории Украины. Ранее Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине и вывести войска с ее территории. "Шольц постоянно лицемерит и страдает провалами в памяти. Пусть он для начала обратится к Байдену о выводе войск США с территории ФРГ. Германские вожди превратили страну в полуколонию, их власть держится на американских атомных бомбах, хранящихся на авиабазе в Бювеле, ФРГ, и боевых самолетах Рамштайна. И пусть не забывает о переданных ВСУ для продолжения войны Leopard, БМП Marder, комплексах ПВО IRIS-T и артиллерийских снарядах", - заявил Ивлев РИА Новости. По его словам, Россия всегда готова к переговорам, но переговоры - это не игра в одни ворота. "Так что не надо даже думать об ультиматумах России. Пусть Шольц начнет с себя", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911284182.html
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в мире, россия, украина, олаф шольц, леонид ивлев, госдума рф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Олаф Шольц, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Владимир Путин
В Госдуме назвали ультиматум Шольца по Украине лицемерием

Депутат Госдумы Ивлев назвал ультиматум Шольца по Украине лицемерием

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал лицемерием призыв канцлера Германии Олафа Шольца вывести российские войска с территории Украины.
Ранее Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине и вывести войска с ее территории.
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Украина требует атомного удара по России
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"Шольц постоянно лицемерит и страдает провалами в памяти. Пусть он для начала обратится к Байдену о выводе войск США с территории ФРГ. Германские вожди превратили страну в полуколонию, их власть держится на американских атомных бомбах, хранящихся на авиабазе в Бювеле, ФРГ, и боевых самолетах Рамштайна. И пусть не забывает о переданных ВСУ для продолжения войны Leopard, БМП Marder, комплексах ПВО IRIS-T и артиллерийских снарядах", - заявил Ивлев РИА Новости.
По его словам, Россия всегда готова к переговорам, но переговоры - это не игра в одни ворота.
"Так что не надо даже думать об ультиматумах России. Пусть Шольц начнет с себя", - подчеркнул депутат.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023
Вчера, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаОлаф ШольцЛеонид ИвлевГосдума РФВладимир Путин
 
 
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