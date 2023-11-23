https://ria.ru/20231123/shkola-1911327149.html

В Набережных Челнах обсудят развитие образования в сельских школах

В Набережных Челнах обсудят развитие образования в сельских школах - РИА Новости, 23.11.2023

В Набережных Челнах обсудят развитие образования в сельских школах

Чем живет сельский учитель, какие перспективы развития у малокомплектных школ, в чем уникальность сельских школьников. На эти и на многие другие вопросы ответят РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:54

2023-11-23T13:54

2023-11-23T13:54

год педагога и наставника

набережные челны

общество

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Чем живет сельский учитель, какие перспективы развития у малокомплектных школ, в чем уникальность сельских школьников. На эти и на многие другие вопросы ответят участники III Всероссийской научно-практической конференции "Образование в сельских территориях: опыт и перспективы развития", которая пройдет 28 ноября на базе Набережночелнинского государственного педагогического университета.Конференция организована в рамках деятельности научно-методического центра сопровождения педагогических работников Набережночелнинского государственного педагогического университета, деятельность которой курирует Академия Минпросвещения России.В этом году конференция проходит под эгидой Года педагога и наставника, поэтому на различных площадках будут обсуждаться актуальные вопросы, касающиеся профессионального развития и сопровождения сельских учителей, инновационных технологий обучения и воспитания, цифровизации образования в сельской школе. Особое внимание в работе конференции будет уделено вопросам организации непрерывного образования учителя посредством модели наставничества. По словам педагогов сельских образовательных учреждений, поддержка со стороны высшей школы для них особо важна.Гульназ Салихова - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ "Бизякинская СОШ" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан:"Набережночелнинский государственный педагогический университет уже на протяжении долгого времени оказывает методическую поддержку педагогам нашей сельской школы. Мы активно принимаем участие в семинарах, вебинарах, круглых столах НГПУ. Под руководством преподавателей кафедры психолого-педагогического и специального дефектологического образования реализуем образовательный проект, направленный на формирование ценностных ориентаций обучающихся сельских школ. Для нас такая поддержка очень важна, потому что даёт возможность развивать свои профессиональные компетенции".Работа конференции предполагает смешанный формат. Программа включает в себя пленарное заседание, секционные заседания, мастер-классы, интерактивную дискуссию. В качестве экспертов выступят представители педагогических вузов России и ведущие специалисты в области научно-методического сопровождения учителя сельской школы.Оксана Гумерова – кандидат биологических наук, руководитель научно-методического центра сопровождения педагогических работников Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы отметила: "Созданная в России Единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров позволяет реализовать единые подходы к организации непрерывного педагогического образования. Три педагогических вуза – Башкирский, Набережночелнинский и Ярославский – реализуют направление, связанное с научно-методической поддержкой учителя сельской школы на основании трёхстороннего соглашения. Конференция в НГПУ становится площадкой для широкого обсуждения вопросов, связанных с развитием профессиональной компетентности учителя сельской школы. Взаимодействие учёных и педагогов на площадках конференции позволяет наметить эффективные пути преодоления вызовов, стоящих перед современной сельской школой".

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

набережные челны, общество, сн_образование, социальный навигатор