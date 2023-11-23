В Набережных Челнах обсудят развитие образования в сельских школах
© Отдел по связям с общественностью НГПУ Конференция "Образование в сельских территориях"
© Отдел по связям с общественностью НГПУ
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Чем живет сельский учитель, какие перспективы развития у малокомплектных школ, в чем уникальность сельских школьников. На эти и на многие другие вопросы ответят участники III Всероссийской научно-практической конференции "Образование в сельских территориях: опыт и перспективы развития", которая пройдет 28 ноября на базе Набережночелнинского государственного педагогического университета.
© Отдел по связям с общественностью НГПУ Конференция "Образование в сельских территориях"
© Отдел по связям с общественностью НГПУ
Конференция "Образование в сельских территориях"
Конференция организована в рамках деятельности научно-методического центра сопровождения педагогических работников Набережночелнинского государственного педагогического университета, деятельность которой курирует Академия Минпросвещения России.
© Отдел по связям с общественностью НГПУ Конференция "Образование в сельских территориях"
© Отдел по связям с общественностью НГПУ
Конференция "Образование в сельских территориях"
В этом году конференция проходит под эгидой Года педагога и наставника, поэтому на различных площадках будут обсуждаться актуальные вопросы, касающиеся профессионального развития и сопровождения сельских учителей, инновационных технологий обучения и воспитания, цифровизации образования в сельской школе. Особое внимание в работе конференции будет уделено вопросам организации непрерывного образования учителя посредством модели наставничества. По словам педагогов сельских образовательных учреждений, поддержка со стороны высшей школы для них особо важна.
© Отдел по связям с общественностью НГПУ Конференция "Образование в сельских территориях"
© Отдел по связям с общественностью НГПУ
Конференция "Образование в сельских территориях"
Гульназ Салихова - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ "Бизякинская СОШ" Менделеевского муниципального района Республики Татарстан:
"Набережночелнинский государственный педагогический университет уже на протяжении долгого времени оказывает методическую поддержку педагогам нашей сельской школы. Мы активно принимаем участие в семинарах, вебинарах, круглых столах НГПУ. Под руководством преподавателей кафедры психолого-педагогического и специального дефектологического образования реализуем образовательный проект, направленный на формирование ценностных ориентаций обучающихся сельских школ. Для нас такая поддержка очень важна, потому что даёт возможность развивать свои профессиональные компетенции".
© Отдел по связям с общественностью НГПУ Конференция "Образование в сельских территориях"
© Отдел по связям с общественностью НГПУ
Конференция "Образование в сельских территориях"
Работа конференции предполагает смешанный формат. Программа включает в себя пленарное заседание, секционные заседания, мастер-классы, интерактивную дискуссию. В качестве экспертов выступят представители педагогических вузов России и ведущие специалисты в области научно-методического сопровождения учителя сельской школы.
Оксана Гумерова – кандидат биологических наук, руководитель научно-методического центра сопровождения педагогических работников Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы отметила: "Созданная в России Единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров позволяет реализовать единые подходы к организации непрерывного педагогического образования. Три педагогических вуза – Башкирский, Набережночелнинский и Ярославский – реализуют направление, связанное с научно-методической поддержкой учителя сельской школы на основании трёхстороннего соглашения. Конференция в НГПУ становится площадкой для широкого обсуждения вопросов, связанных с развитием профессиональной компетентности учителя сельской школы. Взаимодействие учёных и педагогов на площадках конференции позволяет наметить эффективные пути преодоления вызовов, стоящих перед современной сельской школой".