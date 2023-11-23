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Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
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15:49 23.11.2023 (обновлено: 16:52 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/serdyukov-1911368443.html
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
Начальником Объединенного штаба ОДКБ утвержден Андрей Сердюков, сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:49
2023-11-23T16:52
россия
андрей сердюков
одкб
безопасность
имангали тасмагамбетов
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Начальником Объединенного штаба ОДКБ утвержден Андрей Сердюков, сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов."Приняты решения по важным вопросам деятельности ОДКБ… Сегодня на рассмотрение глав государств был представлен пакет документов, который… был принят и подписан. На должность начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден представитель России Андрей Сердюков", - сказал генсек журналистам в четверг в Минске.
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россия, андрей сердюков, одкб, безопасность, имангали тасмагамбетов
Россия, Андрей Сердюков, ОДКБ, Безопасность, Имангали Тасмагамбетов
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ

Экс-командующий ВДВ России Андрей Сердюков возглавил объединенный штаб ОДКБ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГенерал-полковник Андрей Сердюков
Генерал-полковник Андрей Сердюков - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Генерал-полковник Андрей Сердюков. Архивное фото
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Начальником Объединенного штаба ОДКБ утвержден Андрей Сердюков, сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
"Приняты решения по важным вопросам деятельности ОДКБ… Сегодня на рассмотрение глав государств был представлен пакет документов, который… был принят и подписан. На должность начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден представитель России Андрей Сердюков", - сказал генсек журналистам в четверг в Минске.
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РоссияАндрей СердюковОДКББезопасностьИмангали Тасмагамбетов
 
 
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