https://ria.ru/20231123/serdyukov-1911368443.html

Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ

Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023

Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ

Начальником Объединенного штаба ОДКБ утвержден Андрей Сердюков, сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:49

2023-11-23T15:49

2023-11-23T16:52

россия

андрей сердюков

одкб

безопасность

имангали тасмагамбетов

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Начальником Объединенного штаба ОДКБ утвержден Андрей Сердюков, сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов."Приняты решения по важным вопросам деятельности ОДКБ… Сегодня на рассмотрение глав государств был представлен пакет документов, который… был принят и подписан. На должность начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден представитель России Андрей Сердюков", - сказал генсек журналистам в четверг в Минске.

https://ria.ru/20231116/odkb-1909792285.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, андрей сердюков, одкб, безопасность, имангали тасмагамбетов