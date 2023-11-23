https://ria.ru/20231123/sbor-1911418772.html

Курортный сбор введут в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани

Курортный сбор введут в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани - РИА Новости, 23.11.2023

Курортный сбор введут в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края внесли изменение в краевой закон, согласно которому с 2024 года курортный сбор начнут взимать в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:05

2023-11-23T18:05

2023-11-23T18:05

краснодарский край

краснодарский край

новороссийск

мостовский район

туапсе

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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края внесли изменение в краевой закон, согласно которому с 2024 года курортный сбор начнут взимать в Новороссийске, Туапсе и ряде населенных пунктов Мостовского района, сообщает пресс-служба заксобрания. "На сессии депутаты поддержали внесение изменений в краевой закон… Проектом закона предлагается включить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры с 1 января 2024 года следующие муниципальные образования: город Новороссийск, Туапсинское городское поселение Туапсинского района, Мостовское и Псебайское городские и Ярославское сельское поселения Мостовского района. Курортный сбор на данных территориях устанавливается в размере 30 рублей в сутки с отдыхающего", - говорится в сообщении. Глава профильного комитета парламента Александр Джеус отметил, что законопроект учитывает желание самих территорий включиться в эксперимент. "Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих - в этом году, напомню, прогнозируется более 18 миллионов человек, - это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий. Расширение географии… Это один из серьезных резервов дальнейшего развития нашей курортно-туристской отрасли", - отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко. К сегодняшнему дню в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры участвуют Сочи, Сириус, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, некоторые поселения Туапсинского и Ейского районов. По данным на конец 2022 года, за пять лет существования курортного сбора в Краснодарском крае уже свыше 1,2 миллиарда рублей направлено на благоустройство туробъектов региона.

https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html

https://radiosputnik.ru/20231122/zhile-1911172478.html

краснодарский край

новороссийск

мостовский район

туапсе

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краснодарский край, новороссийск, мостовский район, туапсе