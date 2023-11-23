Рейтинг@Mail.ru
Курортный сбор введут в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
18:05 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/sbor-1911418772.html
Курортный сбор введут в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани
Курортный сбор введут в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани - РИА Новости, 23.11.2023
Курортный сбор введут в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края внесли изменение в краевой закон, согласно которому с 2024 года курортный сбор начнут взимать в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:05
2023-11-23T18:05
краснодарский край
краснодарский край
новороссийск
мостовский район
туапсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края внесли изменение в краевой закон, согласно которому с 2024 года курортный сбор начнут взимать в Новороссийске, Туапсе и ряде населенных пунктов Мостовского района, сообщает пресс-служба заксобрания. "На сессии депутаты поддержали внесение изменений в краевой закон… Проектом закона предлагается включить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры с 1 января 2024 года следующие муниципальные образования: город Новороссийск, Туапсинское городское поселение Туапсинского района, Мостовское и Псебайское городские и Ярославское сельское поселения Мостовского района. Курортный сбор на данных территориях устанавливается в размере 30 рублей в сутки с отдыхающего", - говорится в сообщении. Глава профильного комитета парламента Александр Джеус отметил, что законопроект учитывает желание самих территорий включиться в эксперимент. "Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих - в этом году, напомню, прогнозируется более 18 миллионов человек, - это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий. Расширение географии… Это один из серьезных резервов дальнейшего развития нашей курортно-туристской отрасли", - отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко. К сегодняшнему дню в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры участвуют Сочи, Сириус, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, некоторые поселения Туапсинского и Ейского районов. По данным на конец 2022 года, за пять лет существования курортного сбора в Краснодарском крае уже свыше 1,2 миллиарда рублей направлено на благоустройство туробъектов региона.
https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html
https://radiosputnik.ru/20231122/zhile-1911172478.html
краснодарский край
новороссийск
мостовский район
туапсе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, новороссийск, мостовский район, туапсе
Краснодарский край, Краснодарский край, Новороссийск, Мостовский район, Туапсе
Курортный сбор введут в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани

Курортный сбор введут в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края внесли изменение в краевой закон, согласно которому с 2024 года курортный сбор начнут взимать в Новороссийске, Туапсе и ряде населенных пунктов Мостовского района, сообщает пресс-служба заксобрания.
"На сессии депутаты поддержали внесение изменений в краевой закон… Проектом закона предлагается включить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры с 1 января 2024 года следующие муниципальные образования: город Новороссийск, Туапсинское городское поселение Туапсинского района, Мостовское и Псебайское городские и Ярославское сельское поселения Мостовского района. Курортный сбор на данных территориях устанавливается в размере 30 рублей в сутки с отдыхающего", - говорится в сообщении.
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора
Вчера, 17:19
Глава профильного комитета парламента Александр Джеус отметил, что законопроект учитывает желание самих территорий включиться в эксперимент.
"Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих - в этом году, напомню, прогнозируется более 18 миллионов человек, - это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий. Расширение географии… Это один из серьезных резервов дальнейшего развития нашей курортно-туристской отрасли", - отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко.
К сегодняшнему дню в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры участвуют Сочи, Сириус, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, некоторые поселения Туапсинского и Ейского районов. По данным на конец 2022 года, за пять лет существования курортного сбора в Краснодарском крае уже свыше 1,2 миллиарда рублей направлено на благоустройство туробъектов региона.
Строительство многоэтажных домов - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Краснодарский край вошел в число ведущих регионов по объему ввода жилья
22 ноября, 19:43
 
Краснодарский крайКраснодарский крайНовороссийскМостовский районТуапсе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала