Курортный сбор введут в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани
Курортный сбор введут в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края внесли изменение в краевой закон, согласно которому с 2024 года курортный сбор начнут взимать в Новороссийске, Туапсе и ряде населенных пунктов Мостовского района, сообщает пресс-служба заксобрания.
"На сессии депутаты поддержали внесение изменений в краевой закон… Проектом закона предлагается включить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры с 1 января 2024 года следующие муниципальные образования: город Новороссийск, Туапсинское городское поселение Туапсинского района, Мостовское и Псебайское городские и Ярославское сельское поселения Мостовского района. Курортный сбор на данных территориях устанавливается в размере 30 рублей в сутки с отдыхающего", - говорится в сообщении.
Глава профильного комитета парламента Александр Джеус отметил, что законопроект учитывает желание самих территорий включиться в эксперимент.
"Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих - в этом году, напомню, прогнозируется более 18 миллионов человек, - это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий. Расширение географии… Это один из серьезных резервов дальнейшего развития нашей курортно-туристской отрасли", - отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко.
К сегодняшнему дню в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры участвуют Сочи, Сириус, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, некоторые поселения Туапсинского и Ейского районов. По данным на конец 2022 года, за пять лет существования курортного сбора в Краснодарском крае уже свыше 1,2 миллиарда рублей направлено на благоустройство туробъектов региона.