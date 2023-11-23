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В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора
В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора - РИА Новости, 23.11.2023
В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора
В Краснодарском крае депутаты Законодательного собрания поддержали расширение географии курортного сбора, сообщает пресс-служба местной думы. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:19
2023-11-23T17:19
2023-11-23T17:27
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Краснодарском крае депутаты Законодательного собрания поддержали расширение географии курортного сбора, сообщает пресс-служба местной думы.Они поддержали внесение изменений в краевой Закон "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях". Инициативу Губернатора представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.Так, проектом закона предлагается включить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры с 1 января 2024 года город Новороссийск, Туапсинское городское поселение Туапсинского района, Мостовское и Псебайское городские и Ярославское сельское поселения Мостовского района.Курортный сбор на данных территориях установили в размере 30 рублей в сутки с отдыхающего.Как отметил глава профильного комитета Заксобрания Александр Джеус, законопроект учитывает желание этих территорий включиться в эксперимент. "Я абсолютно уверен, что он будет успешным и для этих небольших муниципалитетов, ведь туда едет все больше и больше отдыхающих", – сказал депутат.По словам руководителя ЗСК Юрия Бурлачко, практика взимания курортного сбора, которая реализуется уже шестой год, показала высокую эффективность. "Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих – в этом году, напомню, прогнозируется более 18 миллионов человек, – это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий", – сказал он.
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новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, новороссийск, туапсинский район, курортный сбор
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, Новороссийск, Туапсинский район, Курортный сбор
В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
В Краснодарском крае депутаты Законодательного собрания поддержали расширение географии курортного сбора, сообщает
пресс-служба местной думы.
Они поддержали внесение изменений в краевой Закон "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях". Инициативу Губернатора представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.
Так, проектом закона предлагается включить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры с 1 января 2024 года город Новороссийск
, Туапсинское городское поселение Туапсинского района
, Мостовское и Псебайское городские и Ярославское сельское поселения Мостовского района
.
Курортный сбор на данных территориях установили в размере 30 рублей в сутки с отдыхающего.
Как отметил глава профильного комитета Заксобрания Александр Джеус
, законопроект учитывает желание этих территорий включиться в эксперимент. "Я абсолютно уверен, что он будет успешным и для этих небольших муниципалитетов, ведь туда едет все больше и больше отдыхающих", – сказал депутат.
По словам руководителя ЗСК Юрия Бурлачко, практика взимания курортного сбора, которая реализуется уже шестой год, показала высокую эффективность. "Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих – в этом году, напомню, прогнозируется более 18 миллионов человек, – это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий", – сказал он.
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