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В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора

В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора - РИА Новости, 23.11.2023

В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора

В Краснодарском крае депутаты Законодательного собрания поддержали расширение географии курортного сбора, сообщает пресс-служба местной думы. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:19

2023-11-23T17:19

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Краснодарском крае депутаты Законодательного собрания поддержали расширение географии курортного сбора, сообщает пресс-служба местной думы.Они поддержали внесение изменений в краевой Закон "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях". Инициативу Губернатора представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.Так, проектом закона предлагается включить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры с 1 января 2024 года город Новороссийск, Туапсинское городское поселение Туапсинского района, Мостовское и Псебайское городские и Ярославское сельское поселения Мостовского района.Курортный сбор на данных территориях установили в размере 30 рублей в сутки с отдыхающего.Как отметил глава профильного комитета Заксобрания Александр Джеус, законопроект учитывает желание этих территорий включиться в эксперимент. "Я абсолютно уверен, что он будет успешным и для этих небольших муниципалитетов, ведь туда едет все больше и больше отдыхающих", – сказал депутат.По словам руководителя ЗСК Юрия Бурлачко, практика взимания курортного сбора, которая реализуется уже шестой год, показала высокую эффективность. "Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих – в этом году, напомню, прогнозируется более 18 миллионов человек, – это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий", – сказал он.

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