Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:19 23.11.2023 (обновлено: 17:27 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html
В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора
В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора - РИА Новости, 23.11.2023
В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора
В Краснодарском крае депутаты Законодательного собрания поддержали расширение географии курортного сбора, сообщает пресс-служба местной думы. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:19
2023-11-23T17:27
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
краснодарский край
новороссийск
туапсинский район
курортный сбор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Краснодарском крае депутаты Законодательного собрания поддержали расширение географии курортного сбора, сообщает пресс-служба местной думы.Они поддержали внесение изменений в краевой Закон "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях". Инициативу Губернатора представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.Так, проектом закона предлагается включить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры с 1 января 2024 года город Новороссийск, Туапсинское городское поселение Туапсинского района, Мостовское и Псебайское городские и Ярославское сельское поселения Мостовского района.Курортный сбор на данных территориях установили в размере 30 рублей в сутки с отдыхающего.Как отметил глава профильного комитета Заксобрания Александр Джеус, законопроект учитывает желание этих территорий включиться в эксперимент. "Я абсолютно уверен, что он будет успешным и для этих небольших муниципалитетов, ведь туда едет все больше и больше отдыхающих", – сказал депутат.По словам руководителя ЗСК Юрия Бурлачко, практика взимания курортного сбора, которая реализуется уже шестой год, показала высокую эффективность. "Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих – в этом году, напомню, прогнозируется более 18 миллионов человек, – это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий", – сказал он.
https://ria.ru/20231103/sochi-1907136015.html
краснодарский край
новороссийск
туапсинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc5a4af741198237fb0264b2bc813c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, новороссийск, туапсинский район, курортный сбор
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, Новороссийск, Туапсинский район, Курортный сбор
В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора

На Кубани курортный сбор планируют взимать в Новороссийске и четырех поселениях

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Краснодарском крае депутаты Законодательного собрания поддержали расширение географии курортного сбора, сообщает пресс-служба местной думы.
Они поддержали внесение изменений в краевой Закон "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях". Инициативу Губернатора представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.
Так, проектом закона предлагается включить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры с 1 января 2024 года город Новороссийск, Туапсинское городское поселение Туапсинского района, Мостовское и Псебайское городские и Ярославское сельское поселения Мостовского района.
Курортный сбор на данных территориях установили в размере 30 рублей в сутки с отдыхающего.
Как отметил глава профильного комитета Заксобрания Александр Джеус, законопроект учитывает желание этих территорий включиться в эксперимент. "Я абсолютно уверен, что он будет успешным и для этих небольших муниципалитетов, ведь туда едет все больше и больше отдыхающих", – сказал депутат.
По словам руководителя ЗСК Юрия Бурлачко, практика взимания курортного сбора, которая реализуется уже шестой год, показала высокую эффективность. "Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих – в этом году, напомню, прогнозируется более 18 миллионов человек, – это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий", – сказал он.
Отдыхающие на пляже в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Сочи создали комиссию по расходованию средств курортного сбора
3 ноября, 12:08
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКраснодарский крайНовороссийскТуапсинский районКурортный сбор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала