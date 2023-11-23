https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911429234.html

На Украине ввели новые санкции, в том числе против россиян

На Украине ввели новые санкции, в том числе против россиян - РИА Новости, 23.11.2023

На Украине ввели новые санкции, в том числе против россиян

На Украине введены санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из РФ, указ о введении санкций опубликован в четверг на сайте... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:47

2023-11-23T18:47

2023-11-23T21:57

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андрей кондрашов

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совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На Украине введены санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из РФ, указ о введении санкций опубликован в четверг на сайте Владимира Зеленского. "Ввести действие Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 23 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в текстах указов.Согласно документам, под санкции подпадают транспортные, производственно-торговые, логистические компании, а также авиакомпании. Они зарегистрированы на территории России, Кипра, Китая, Узбекистана, Турции, ОАЭ и других странах.В числе физлиц, в отношении которых Киевом введены санкции, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены Донецкой и Луганской Народных Республик Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие.Кроме того, новые украинские санкции затронули бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса и экс-министр финансов РФ Алексея Кудрина.Санкции введены на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, на приобретение в собственность земельных участков.

https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910307336.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, сергей рудской, андрей кондрашов, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр