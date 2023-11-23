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На Украине ввели новые санкции, в том числе против россиян - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 23.11.2023 (обновлено: 21:57 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911429234.html
На Украине ввели новые санкции, в том числе против россиян
На Украине ввели новые санкции, в том числе против россиян - РИА Новости, 23.11.2023
На Украине ввели новые санкции, в том числе против россиян
На Украине введены санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из РФ, указ о введении санкций опубликован в четверг на сайте... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:47
2023-11-23T21:57
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
сергей рудской
андрей кондрашов
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На Украине введены санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из РФ, указ о введении санкций опубликован в четверг на сайте Владимира Зеленского. "Ввести действие Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 23 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в текстах указов.Согласно документам, под санкции подпадают транспортные, производственно-торговые, логистические компании, а также авиакомпании. Они зарегистрированы на территории России, Кипра, Китая, Узбекистана, Турции, ОАЭ и других странах.В числе физлиц, в отношении которых Киевом введены санкции, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены Донецкой и Луганской Народных Республик Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие.Кроме того, новые украинские санкции затронули бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса и экс-министр финансов РФ Алексея Кудрина.Санкции введены на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, на приобретение в собственность земельных участков.
https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910307336.html
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украина, в мире, владимир зеленский, сергей рудской, андрей кондрашов, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Сергей Рудской, Андрей Кондрашов, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине ввели новые санкции, в том числе против россиян

На Украине ввели санкции против 147 человек и 303 юрлиц, в основном из России

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На Украине введены санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из РФ, указ о введении санкций опубликован в четверг на сайте Владимира Зеленского.
«
"Ввести действие Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 23 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в текстах указов.
Согласно документам, под санкции подпадают транспортные, производственно-торговые, логистические компании, а также авиакомпании. Они зарегистрированы на территории России, Кипра, Китая, Узбекистана, Турции, ОАЭ и других странах.
В числе физлиц, в отношении которых Киевом введены санкции, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены Донецкой и Луганской Народных Республик Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие.
Кроме того, новые украинские санкции затронули бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса и экс-министр финансов РФ Алексея Кудрина.
Санкции введены на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, на приобретение в собственность земельных участков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Зеленский ввел санкции против 106 физлиц и 37 юрлиц из России
18 ноября, 18:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийСергей РудскойАндрей КондрашовРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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