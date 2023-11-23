На Украине ввели новые санкции, в том числе против россиян
На Украине ввели санкции против 147 человек и 303 юрлиц, в основном из России
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На Украине введены санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из РФ, указ о введении санкций опубликован в четверг на сайте Владимира Зеленского.
«
"Ввести действие Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 23 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в текстах указов.
Согласно документам, под санкции подпадают транспортные, производственно-торговые, логистические компании, а также авиакомпании. Они зарегистрированы на территории России, Кипра, Китая, Узбекистана, Турции, ОАЭ и других странах.
В числе физлиц, в отношении которых Киевом введены санкции, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены Донецкой и Луганской Народных Республик Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие.
Кроме того, новые украинские санкции затронули бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса и экс-министр финансов РФ Алексея Кудрина.
Санкции введены на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, на приобретение в собственность земельных участков.