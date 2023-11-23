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Более 30 стран заявили о желании участвовать в саммите БРИКС в Казани
Более 30 стран заявили о желании участвовать в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 23.11.2023
Более 30 стран заявили о желании участвовать в саммите БРИКС в Казани
Более 30 государств заявили о желании участвовать в мероприятиях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:47
2023-11-23T16:47
2023-11-23T16:47
республика татарстан
брикс
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рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Более 30 государств заявили о желании участвовать в мероприятиях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Председателем республиканского оргкомитета стал глава Татарстана Рустам Минниханов. "Несмотря на большой опыт проведения международных событий, такого рода мероприятий у нас еще не было. Уже 33 страны изъявили желание участвовать в расширенном составе заседания саммита БРИКС в Казани в 2024 году", - сказал Метшин на первом заседании штаба по подготовке к проведению саммита. Метшин отметил, что подготовка к проведению саммита переходит к фазе непосредственного выполнения намеченных планов. В зоне ответственности городских властей, по его словам, протокольные маршруты, средства размещения и организация безопасности проведения всех мероприятий вместе с республиканскими и федеральными органами власти. По информации градоначальника, уже получено первое финансирование по постановлению правительства Татарстана - первый транш из бюджета республики на подготовку городской инфраструктуры составляет 6,5 миллиарда рублей. Всего планируется выделить около 9,3 миллиарда рублей. Предполагается, что для гостей и участников саммита БРИКС задействуют 51 объект размещения, в том числе 46 отелей, гостевые дома, санатории. Советник президента РФ Антон Кобяков ранее отмечал, что проведение мероприятий председательства в Казани будет способствовать диалогу России со странами объединения и укреплению позитивной повестки. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС планируется провести более 100 мероприятий всех форматов.
https://ria.ru/20231121/molodye_uchenye-1910926377.html
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брикс, казань, рустам минниханов
Республика Татарстан, БРИКС, Казань, Рустам Минниханов
Более 30 стран заявили о желании участвовать в саммите БРИКС в Казани
О желании участвовать в саммите БРИКС в Казани заявили 33 страны
КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Более 30 государств заявили о желании участвовать в мероприятиях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.
Ранее президент России Владимир Путин
определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков
. Председателем республиканского оргкомитета стал глава Татарстана Рустам Минниханов
.
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"Несмотря на большой опыт проведения международных событий, такого рода мероприятий у нас еще не было. Уже 33 страны изъявили желание участвовать в расширенном составе заседания саммита БРИКС в Казани в 2024 году", - сказал Метшин на первом заседании штаба по подготовке к проведению саммита.
Метшин отметил, что подготовка к проведению саммита переходит к фазе непосредственного выполнения намеченных планов. В зоне ответственности городских властей, по его словам, протокольные маршруты, средства размещения и организация безопасности проведения всех мероприятий вместе с республиканскими и федеральными органами власти.
По информации градоначальника, уже получено первое финансирование по постановлению правительства Татарстана - первый транш из бюджета республики на подготовку городской инфраструктуры составляет 6,5 миллиарда рублей. Всего планируется выделить около 9,3 миллиарда рублей.
Предполагается, что для гостей и участников саммита БРИКС задействуют 51 объект размещения, в том числе 46 отелей, гостевые дома, санатории.
Советник президента РФ Антон Кобяков
ранее отмечал, что проведение мероприятий председательства в Казани будет способствовать диалогу России со странами объединения и укреплению позитивной повестки. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС планируется провести более 100 мероприятий всех форматов.
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