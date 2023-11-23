https://ria.ru/20231123/rybaki-1911248911.html

В России выпустили карты глубин водоемов для рыбаков

В России выпустили карты глубин водоемов для рыбаков - РИА Новости, 23.11.2023

В России выпустили карты глубин водоемов для рыбаков

Новосибирская IT-компания "Дата Ист" выпустила мобильное приложение для рыбаков с картами глубин водоемов, оно работает без интернета и включает карты сразу для РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:26

2023-11-23T10:26

2023-11-23T10:26

общество

россия

пермский край

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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Новосибирская IT-компания "Дата Ист" выпустила мобильное приложение для рыбаков с картами глубин водоемов, оно работает без интернета и включает карты сразу для нескольких регионов России, говорится в сообщении компании. "Компания "Дата Ист" подготовила интерактивные карты для любителей рыбной ловли – в Пермском крае, Удмуртии и Чувашии, Республике Марий Эл, Новосибирской, Московской, Ростовской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областях", - говорится в сообщении. Карты дают представление о рельефе дна водоемов, глубины на них отмечены разным цветом и отображены с помощью изобат-линий, соединяющих точки одинаковых глубин. Это позволяет быстро оценить местность для успешного улова. С помощью карт можно определить глубину водоема на разных участках, сориентироваться на водной местности, узнать расстояние и направление движения. Рыбаки могут ставить точки на карте водоема, записывать треки движения по воде и делиться информацией с друзьями. "Я сам любитель рыбалки и с удовольствием буду пользоваться нашими картами глубин, созданными совместно с партнёрами - заядлыми рыбаками. Современные геоинформационные технологии могут влиять и на улов", - отметил гендиректор "Дата Ист" Вячеслав Ананьев. В компании пояснили, что для использования карт не требуется иметь доступ к интернету. Достаточно установить специальное мобильное приложение и заранее скачать нужные карты на смартфон. В каталоге в основном представлены бесплатные карты, однако есть и платные – предоставленные партнерами. Мобильные карты глубин созданы на основе данных гидрографической съемки рельефа дна водоемов с использованием специального оборудования, а актуальность данных обеспечивают регулярные замеры глубин, добавили в компании.

https://ria.ru/20230709/rybalka-1882737015.html

https://ria.ru/20230227/ryba-1853860643.html

россия

пермский край

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общество, россия, пермский край