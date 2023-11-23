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Губернатор Малков: Рязань будет меняться, чего бы нам это ни стоило

Губернатор Малков: Рязань будет меняться, чего бы нам это ни стоило - РИА Новости, 23.11.2023

Губернатор Малков: Рязань будет меняться, чего бы нам это ни стоило

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя назначение вновь избранного главы администрации Рязани, заявил, что город будет меняться, "чего бы это ни РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:47

2023-11-23T12:47

2023-11-23T12:47

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РЯЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя назначение вновь избранного главы администрации Рязани, заявил, что город будет меняться, "чего бы это ни стоило", региональный центр получает серьезную финансовую поддержку на развитие. Пост главы администрации Рязани освободился в мае. Исполняющим обязанности мэра стал Виталий Артемов, который перешел в городскую администрацию с должности заместителя председателя правительства региона. Депутаты Рязанской городской думы назначили конкурс, по итогам которого комиссия предложила на голосование две кандидатуры: Виталия Артемова и директора муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" Олега Штефана. В четверг на заседании гордумы, трансляция которого велась в социальных сетях, депутаты большинством голосов наделили полномочиями главы администрации Рязани Виталия Артемова. "Городу сейчас нужен такой опытный и волевой руководитель… Рязань получает очень серьезную региональную поддержку… Планов по развитию города у нас очень много, проблем тоже хватает, это надо сразу честно признавать, не закрывать на это глаза. Город должен меняться и обязательно будет меняться, чего бы нам это ни стоило, – внешний облик, общественный транспорт, социальные объекты, дворы, улицы и многое другое", - отметил на заседании Павел Малков. Особо он попросил обратить внимание на вопросы общественного транспорта, уборки мусора, повышения эффективности подведомственных учреждений. Отдельно губернатор остановился на продолжении работ по созданию в Рязани большого пешеходного маршрута. Несколько его локаций ремонтируется в этом году, в следующем предполагается их объединение в единый маршрут.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рязань, рязанская область, павел малков, рязанская городская дума