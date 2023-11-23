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Аналитик назвал “красную черту” для укрепления рубля - РИА Новости, 23.11.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
03:00 23.11.2023 (обновлено: 05:47 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/rubl-1911209346.html
Аналитик назвал “красную черту” для укрепления рубля
Аналитик назвал “красную черту” для укрепления рубля - РИА Новости, 23.11.2023
Аналитик назвал “красную черту” для укрепления рубля
Укрепление рубля в основном завершилось, однако еще возможны попытки пробить границу в 85 и даже 82-83 за доллар, рассказал в интервью агентству “Прайм” ведущий РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T03:00
2023-11-23T05:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
андрей кочетков
открытие инвестиции
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Укрепление рубля в основном завершилось, однако еще возможны попытки пробить границу в 85 и даже 82-83 за доллар, рассказал в интервью агентству “Прайм” ведущий аналитик “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.Усиление позиций рубля в последние недели он объяснил высокими ставками ЦБ, обязательной продажей валютной выручки, завершением ухода зарубежного бизнеса из России и новым налоговым периодом.Однако в конечном итоге крепкий рубль давит сам на себя за счет наращивания импорта по более выгодному курсу. Этот процесс усиливается перед Новым годом. Поэтому далеко не факт, что укрепление продлится. Более того, если доллар вдруг будет стоить 80 рублей, условия продажи валютной выручки могут измениться.“Такие значения вызовут тревогу у ответственных за бюджет. Поэтому наиболее вероятный сценарий на конец ноября и декабрь — торговля в диапазоне 85-90 рублей за доллар”, — резюмировал Кочетков.
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экономика, россия, андрей кочетков, открытие инвестиции, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Андрей Кочетков, Открытие Инвестиции, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Аналитик назвал “красную черту” для укрепления рубля

Аналитик Кочетков: возможно укрепление курса нацвалюты до 82 рублей за доллар

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Укрепление рубля в основном завершилось, однако еще возможны попытки пробить границу в 85 и даже 82-83 за доллар, рассказал в интервью агентству “Прайм” ведущий аналитик “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.
Усиление позиций рубля в последние недели он объяснил высокими ставками ЦБ, обязательной продажей валютной выручки, завершением ухода зарубежного бизнеса из России и новым налоговым периодом.
Однако в конечном итоге крепкий рубль давит сам на себя за счет наращивания импорта по более выгодному курсу. Этот процесс усиливается перед Новым годом. Поэтому далеко не факт, что укрепление продлится. Более того, если доллар вдруг будет стоить 80 рублей, условия продажи валютной выручки могут измениться.
“Такие значения вызовут тревогу у ответственных за бюджет. Поэтому наиболее вероятный сценарий на конец ноября и декабрь — торговля в диапазоне 85-90 рублей за доллар”, — резюмировал Кочетков.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияАндрей КочетковОткрытие ИнвестицииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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