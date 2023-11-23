https://ria.ru/20231123/rubl-1911209346.html

Аналитик назвал “красную черту” для укрепления рубля

Аналитик назвал “красную черту” для укрепления рубля - РИА Новости, 23.11.2023

Аналитик назвал “красную черту” для укрепления рубля

Укрепление рубля в основном завершилось, однако еще возможны попытки пробить границу в 85 и даже 82-83 за доллар, рассказал в интервью агентству “Прайм” ведущий РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T03:00

2023-11-23T03:00

2023-11-23T05:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

андрей кочетков

открытие инвестиции

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Укрепление рубля в основном завершилось, однако еще возможны попытки пробить границу в 85 и даже 82-83 за доллар, рассказал в интервью агентству “Прайм” ведущий аналитик “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.Усиление позиций рубля в последние недели он объяснил высокими ставками ЦБ, обязательной продажей валютной выручки, завершением ухода зарубежного бизнеса из России и новым налоговым периодом.Однако в конечном итоге крепкий рубль давит сам на себя за счет наращивания импорта по более выгодному курсу. Этот процесс усиливается перед Новым годом. Поэтому далеко не факт, что укрепление продлится. Более того, если доллар вдруг будет стоить 80 рублей, условия продажи валютной выручки могут измениться.“Такие значения вызовут тревогу у ответственных за бюджет. Поэтому наиболее вероятный сценарий на конец ноября и декабрь — торговля в диапазоне 85-90 рублей за доллар”, — резюмировал Кочетков.

https://ria.ru/20231028/valyuta-1905790909.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, андрей кочетков, открытие инвестиции, центральный банк рф (цб рф)