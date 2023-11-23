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Ливан выпустил по Израилю около 30 ракет, сообщили СМИ

Ливан выпустил по Израилю около 30 ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2023

Ливан выпустил по Израилю около 30 ракет, сообщили СМИ

Порядка 30 ракет были выпущены с территории Ливана по северному Израилю в ходе последнего обстрела в четверг утром, сообщил израильский портал Ynet со ссылкой... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:57

2023-11-23T12:57

2023-11-23T12:57

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израиль

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Порядка 30 ракет были выпущены с территории Ливана по северному Израилю в ходе последнего обстрела в четверг утром, сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на оценки военных. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сирены воздушной тревоги были активированы на севере Израиля пять раз с утра четверга. Портал отмечает со ссылкой на ливанское шиитское движение "Хезболлах", что в ходе последнего залпа по Израилю было выпущено 48 ракет. С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной из-за непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории и ответных ударов ЦАХАЛ. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит к масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации. Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".

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в мире, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году