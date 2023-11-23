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Ливан выпустил по Израилю около 30 ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
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12:57 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/rakety-1911308188.html
Ливан выпустил по Израилю около 30 ракет, сообщили СМИ
Ливан выпустил по Израилю около 30 ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
Ливан выпустил по Израилю около 30 ракет, сообщили СМИ
Порядка 30 ракет были выпущены с территории Ливана по северному Израилю в ходе последнего обстрела в четверг утром, сообщил израильский портал Ynet со ссылкой... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:57
2023-11-23T12:57
в мире
израиль
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Порядка 30 ракет были выпущены с территории Ливана по северному Израилю в ходе последнего обстрела в четверг утром, сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на оценки военных. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сирены воздушной тревоги были активированы на севере Израиля пять раз с утра четверга. Портал отмечает со ссылкой на ливанское шиитское движение "Хезболлах", что в ходе последнего залпа по Израилю было выпущено 48 ракет. С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной из-за непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории и ответных ударов ЦАХАЛ. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит к масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации. Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".
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в мире, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливан выпустил по Израилю около 30 ракет, сообщили СМИ

Ynet: с территории Ливана по северному Израилю выпустили около 30 ракет

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Порядка 30 ракет были выпущены с территории Ливана по северному Израилю в ходе последнего обстрела в четверг утром, сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на оценки военных.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сирены воздушной тревоги были активированы на севере Израиля пять раз с утра четверга.
Портал отмечает со ссылкой на ливанское шиитское движение "Хезболлах", что в ходе последнего залпа по Израилю было выпущено 48 ракет.
С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной из-за непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории и ответных ударов ЦАХАЛ. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит к масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации.
Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".
 
В миреИзраильХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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