Глава РЭЦ провела рабочую встречу с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым
© Telegram/Новости российского экспортаГенеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым, сообщает центр.
"22 ноября делегация посольства Республики Казахстан во главе с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым посетила офис группы Российского экспортного центра, где провела рабочую встречу с руководством группы РЭЦ", - говорится в сообщении РЭЦ.
Там добавляется, что в ходе встрече стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Россией и Казахстаном и возможности группы РЭЦ по поддержке проектов в республике.
"При поддержке группы РЭЦ уже реализован ряд успешных проектов в Казахстане, у нас с коллегами налажена эффективная работа по развитию взаимодействия между компаниями наших стран. Мы определили ряд направлений и конкретных проектов, которые считаем перспективными и в которых могут быть полезны продукты нашей группы", - отметила Никишина.
Во встрече также приняли участие советники посольства Республики Казахстан в РФ Евгений Ким и Еркебулан Зарубаев, а также атташе посольства Александр Аманжолов.
Со стороны группы РЭЦ на встрече присутствовали старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, и.о. председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова, вице-президент РЭЦ Роман Генкель, старший управляющий директор по клиентской работе Павел Аносов и директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.