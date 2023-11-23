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Глава РЭЦ провела рабочую встречу с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым - РИА Новости, 23.11.2023
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13:22 23.11.2023 (обновлено: 13:25 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/rabochaya_vstrecha-1911317596.html
Глава РЭЦ провела рабочую встречу с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым
Глава РЭЦ провела рабочую встречу с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым - РИА Новости, 23.11.2023
Глава РЭЦ провела рабочую встречу с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:22
2023-11-23T13:25
вероника никишина
даурен абаев
россия
казахстан
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым, сообщает центр."22 ноября делегация посольства Республики Казахстан во главе с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым посетила офис группы Российского экспортного центра, где провела рабочую встречу с руководством группы РЭЦ", - говорится в сообщении РЭЦ.Там добавляется, что в ходе встрече стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Россией и Казахстаном и возможности группы РЭЦ по поддержке проектов в республике."При поддержке группы РЭЦ уже реализован ряд успешных проектов в Казахстане, у нас с коллегами налажена эффективная работа по развитию взаимодействия между компаниями наших стран. Мы определили ряд направлений и конкретных проектов, которые считаем перспективными и в которых могут быть полезны продукты нашей группы", - отметила Никишина.Во встрече также приняли участие советники посольства Республики Казахстан в РФ Евгений Ким и Еркебулан Зарубаев, а также атташе посольства Александр Аманжолов.Со стороны группы РЭЦ на встрече присутствовали старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, и.о. председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова, вице-президент РЭЦ Роман Генкель, старший управляющий директор по клиентской работе Павел Аносов и директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
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вероника никишина, даурен абаев, россия, казахстан, российский экспортный центр (рэц), экономика
Вероника Никишина, Даурен Абаев, Россия, Казахстан, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика

Глава РЭЦ провела рабочую встречу с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым

© Telegram/Новости российского экспортаГенеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым
© Telegram/Новости российского экспорта
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым, сообщает центр.
"22 ноября делегация посольства Республики Казахстан во главе с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым посетила офис группы Российского экспортного центра, где провела рабочую встречу с руководством группы РЭЦ", - говорится в сообщении РЭЦ.
Там добавляется, что в ходе встрече стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Россией и Казахстаном и возможности группы РЭЦ по поддержке проектов в республике.
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"При поддержке группы РЭЦ уже реализован ряд успешных проектов в Казахстане, у нас с коллегами налажена эффективная работа по развитию взаимодействия между компаниями наших стран. Мы определили ряд направлений и конкретных проектов, которые считаем перспективными и в которых могут быть полезны продукты нашей группы", - отметила Никишина.
Во встрече также приняли участие советники посольства Республики Казахстан в РФ Евгений Ким и Еркебулан Зарубаев, а также атташе посольства Александр Аманжолов.
Со стороны группы РЭЦ на встрече присутствовали старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, и.о. председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова, вице-президент РЭЦ Роман Генкель, старший управляющий директор по клиентской работе Павел Аносов и директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
 
Вероника НикишинаДаурен АбаевРоссияКазахстанРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
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