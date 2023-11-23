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В Киеве заявили о создании новой коалиции по развитию наземных средств ПВО - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/pvo-1911247201.html
В Киеве заявили о создании новой коалиции по развитию наземных средств ПВО
В Киеве заявили о создании новой коалиции по развитию наземных средств ПВО - РИА Новости, 23.11.2023
В Киеве заявили о создании новой коалиции по развитию наземных средств ПВО
Министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" заявил о создании новой коалиции по развитию... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:19
2023-11-23T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рустем умеров
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" заявил о создании новой коалиции по развитию наземных средств противовоздушной обороны из 20 стран, в которой лидируют Германия и Франция. "Сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран (Ground-Based Air Defence), лидеры - Германия и Франция", - заявил Умеров во время онлайн-встречи в формате "Рамштайн". Его слова приводит пресс-служба минобороны в Telegram-канале. Министр также отметил, что ключевыми достижениями переговоров между украинской стороной и союзниками Киева стали объявленные пакеты помощи от партнеров. В частности, по его словам, по итогам визита министра обороны Германии Бориса Писториуса объявлено о помощи в 1,4 миллиарда долларов, вооружение Киев рассчитывает получить к середине декабря. По словам Умерова, Нидерланды подготовили 2 миллиардов евро на военную помощь Украине. Также Эстония выделит 500 тысяч долларов на деятельность IТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро. "️Британия и Норвегия в рамках морской коалиции будут искать способы усилить безопасность в Черном море", - резюмировал он. Глава минобороны Украины добавил, что власти работают над созданием военно-промышленного комплекса и будут привлекать международных партнеров к этому процессу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911108362.html
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в мире, украина, рустем умеров, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили о создании новой коалиции по развитию наземных средств ПВО

МО Украины заявило о коалиции по развитию наземных средств ПВО из 20 стран

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" заявил о создании новой коалиции по развитию наземных средств противовоздушной обороны из 20 стран, в которой лидируют Германия и Франция.
"Сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран (Ground-Based Air Defence), лидеры - Германия и Франция", - заявил Умеров во время онлайн-встречи в формате "Рамштайн". Его слова приводит пресс-служба минобороны в Telegram-канале.
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Министр также отметил, что ключевыми достижениями переговоров между украинской стороной и союзниками Киева стали объявленные пакеты помощи от партнеров. В частности, по его словам, по итогам визита министра обороны Германии Бориса Писториуса объявлено о помощи в 1,4 миллиарда долларов, вооружение Киев рассчитывает получить к середине декабря. По словам Умерова, Нидерланды подготовили 2 миллиардов евро на военную помощь Украине. Также Эстония выделит 500 тысяч долларов на деятельность IТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро. "️Британия и Норвегия в рамках морской коалиции будут искать способы усилить безопасность в Черном море", - резюмировал он. Глава минобороны Украины добавил, что власти работают над созданием военно-промышленного комплекса и будут привлекать международных партнеров к этому процессу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРустем УмеровНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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