https://ria.ru/20231123/putina-1911258262.html

Лососевая путина в России в этом году стала второй по вылову в истории

Лососевая путина в России в этом году стала второй по вылову в истории - РИА Новости, 23.11.2023

Лососевая путина в России в этом году стала второй по вылову в истории

Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн, сообщил глава Росрыболовства Илья... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:52

2023-11-23T10:52

2023-11-23T10:58

экономика

россия

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков."Лососевая путина в этом году - вторая по объему добычи в истории наблюдений, можно сказать, мы закончили ее с серебряной медалью. К настоящему моменту объем добычи составил 609 тысяч тонн. В целом все справились неплохо, результаты говорят сами за себя", - сообщил Шестаков в ходе Дальневосточного научно-промыслового совета. Рекордным по вылову лососевых в России стал 2018 год, когда было добыто 676 тысяч тонн.Шестаков также подчеркнул важность сразу же начать работу над стратегией по добыче лососевых в 2024 году. "Прошу ориентироваться на то, что в 2024 году мы будем всех направлять и стимулировать на переоформление рыболовных участков, чтобы оформляли участки для осуществления добычи лососевых в рамках тех методик, которые есть. В противном случае на промысловых участках таких преимуществ, которые были раньше, в стратегии на 2024 год предусматриваться не будет", - подчеркнул он.Глава Росрыболовства также отметил, что важным вопросом является подготовка к минтаевой путине, важному сезону "А" - зимне-весеннему. "Традиционно посмотрим, что происходит с точки зрения науки и с промысловыми усилиями. Думаю, что больших вопросов здесь быть не должно. Флот пополняется новыми рыболовными траулерами. По идее, процент освоения должен расти, уже в этом году мы видим, что освоение растет", - сказал он.

https://ria.ru/20231105/tseny-1907529578.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)