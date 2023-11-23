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Лососевая путина в России в этом году стала второй по вылову в истории - РИА Новости, 23.11.2023
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10:52 23.11.2023 (обновлено: 10:58 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/putina-1911258262.html
Лососевая путина в России в этом году стала второй по вылову в истории
Лососевая путина в России в этом году стала второй по вылову в истории - РИА Новости, 23.11.2023
Лососевая путина в России в этом году стала второй по вылову в истории
Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн, сообщил глава Росрыболовства Илья... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:52
2023-11-23T10:58
экономика
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков."Лососевая путина в этом году - вторая по объему добычи в истории наблюдений, можно сказать, мы закончили ее с серебряной медалью. К настоящему моменту объем добычи составил 609 тысяч тонн. В целом все справились неплохо, результаты говорят сами за себя", - сообщил Шестаков в ходе Дальневосточного научно-промыслового совета. Рекордным по вылову лососевых в России стал 2018 год, когда было добыто 676 тысяч тонн.Шестаков также подчеркнул важность сразу же начать работу над стратегией по добыче лососевых в 2024 году. "Прошу ориентироваться на то, что в 2024 году мы будем всех направлять и стимулировать на переоформление рыболовных участков, чтобы оформляли участки для осуществления добычи лососевых в рамках тех методик, которые есть. В противном случае на промысловых участках таких преимуществ, которые были раньше, в стратегии на 2024 год предусматриваться не будет", - подчеркнул он.Глава Росрыболовства также отметил, что важным вопросом является подготовка к минтаевой путине, важному сезону "А" - зимне-весеннему. "Традиционно посмотрим, что происходит с точки зрения науки и с промысловыми усилиями. Думаю, что больших вопросов здесь быть не должно. Флот пополняется новыми рыболовными траулерами. По идее, процент освоения должен расти, уже в этом году мы видим, что освоение растет", - сказал он.
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экономика, россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Лососевая путина в России в этом году стала второй по вылову в истории

Росрыболовство: лососевая путина с выловом 609 тыс тонн стала второй в истории

© РИА Новости / СтрингерРыбаки ловят лосося у Охотского побережья острова Кунашир
Рыбаки ловят лосося у Охотского побережья острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Рыбаки ловят лосося у Охотского побережья острова Кунашир. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«
"Лососевая путина в этом году - вторая по объему добычи в истории наблюдений, можно сказать, мы закончили ее с серебряной медалью. К настоящему моменту объем добычи составил 609 тысяч тонн. В целом все справились неплохо, результаты говорят сами за себя", - сообщил Шестаков в ходе Дальневосточного научно-промыслового совета.
Рекордным по вылову лососевых в России стал 2018 год, когда было добыто 676 тысяч тонн.
Шестаков также подчеркнул важность сразу же начать работу над стратегией по добыче лососевых в 2024 году. "Прошу ориентироваться на то, что в 2024 году мы будем всех направлять и стимулировать на переоформление рыболовных участков, чтобы оформляли участки для осуществления добычи лососевых в рамках тех методик, которые есть. В противном случае на промысловых участках таких преимуществ, которые были раньше, в стратегии на 2024 год предусматриваться не будет", - подчеркнул он.
Глава Росрыболовства также отметил, что важным вопросом является подготовка к минтаевой путине, важному сезону "А" - зимне-весеннему. "Традиционно посмотрим, что происходит с точки зрения науки и с промысловыми усилиями. Думаю, что больших вопросов здесь быть не должно. Флот пополняется новыми рыболовными траулерами. По идее, процент освоения должен расти, уже в этом году мы видим, что освоение растет", - сказал он.
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ЭкономикаРоссияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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