https://ria.ru/20231123/putin-1911440951.html
Путин поздравил сборную команду России с победой на олимпиаде по астрономии
Путин поздравил сборную команду России с победой на олимпиаде по астрономии - РИА Новости, 23.11.2023
Путин поздравил сборную команду России с победой на олимпиаде по астрономии
Президент Владимир Путин поздравил сборную команду России с победой в Открытой международной астрономической олимпиаде, телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:36
2023-11-23T19:36
2023-11-23T21:44
наука
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910897021_0:9:3078:1740_1920x0_80_0_0_65e2d38e281066887fe69a2ce3cf2ea6.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил сборную команду России с победой в Открытой международной астрономической олимпиаде, телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы. В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность. Убедительно подтвердили преемственность лучших традиций отечественного образования", — говорится в поздравлении.Глава государства также выразил благодарность родителям, учителям и наставникам победителей, а им самим пожелал новых достижений и в учебе, и в жизни.Во вторник мэр Сергей Собянин сообщил, что Дмитрий Тимофеев из Москвы стал абсолютным победителем II Открытой Международной астрономической олимпиады, также на первом месте пьедестала почета расположились Егор Потапов, Кирилл Рощин, Дмитрий Санковский, Святослав Суглобов и Константин Телелюхин.
https://ria.ru/20231122/ros-1911077003.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910897021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a645a7e02042160385163c3040f909a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, сергей собянин, общество
Наука, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Общество
Путин поздравил сборную команду России с победой на олимпиаде по астрономии
Путин поздравил сборную РФ с победой на международной олимпиаде по астрономии