https://ria.ru/20231123/putin-1911362922.html

ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин

ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2023

ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин

Государства-члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:32

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2023-11-23T15:32

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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Государства-члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки, а также развивали контакты с ШОС и СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Благодаря продуктивному взаимодействию и по линии МИДов, и министерств обороны, и Советов безопасности, парламентов, оперативно согласовывались позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки", - сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею ввиду Шанхайскую Организацию Сотрудничества и СНГ", - добавил Путин. Он особо отметил предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ. "Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров", - сказал президент России.

https://ria.ru/20231123/odkb-1911194917.html

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одкб, снг, россия, владимир путин, в мире