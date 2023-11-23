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ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2023
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15:32 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/putin-1911362922.html
ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин
ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2023
ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин
Государства-члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:32
2023-11-23T15:32
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Государства-члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки, а также развивали контакты с ШОС и СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Благодаря продуктивному взаимодействию и по линии МИДов, и министерств обороны, и Советов безопасности, парламентов, оперативно согласовывались позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки", - сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею ввиду Шанхайскую Организацию Сотрудничества и СНГ", - добавил Путин. Он особо отметил предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ. "Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров", - сказал президент России.
https://ria.ru/20231123/odkb-1911194917.html
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одкб, снг, россия, владимир путин, в мире
ОДКБ, СНГ, Россия, Владимир Путин, В мире
ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин

Путин: страны ОДКБ согласовывали позиции по военно-стратегическим вопросам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Государства-члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки, а также развивали контакты с ШОС и СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря продуктивному взаимодействию и по линии МИДов, и министерств обороны, и Советов безопасности, парламентов, оперативно согласовывались позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки", - сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Совет коллективной безопасности ОДКБ
Вчера, 02:01
"Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею ввиду Шанхайскую Организацию Сотрудничества и СНГ", - добавил Путин.
Он особо отметил предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ.
"Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров", - сказал президент России.
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