https://ria.ru/20231123/putin-1911362922.html
ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин
ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2023
ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин
Государства-члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:32
2023-11-23T15:32
2023-11-23T15:32
одкб
снг
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911090293_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbabc755b0544d25c14daa6247a86376.jpg
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Государства-члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки, а также развивали контакты с ШОС и СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Благодаря продуктивному взаимодействию и по линии МИДов, и министерств обороны, и Советов безопасности, парламентов, оперативно согласовывались позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки", - сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею ввиду Шанхайскую Организацию Сотрудничества и СНГ", - добавил Путин. Он особо отметил предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ. "Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров", - сказал президент России.
https://ria.ru/20231123/odkb-1911194917.html
https://ria.ru/20231123/odkb-1911359778.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911090293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a21645e47d34d3e1d8288bb89d9cce24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, снг, россия, владимир путин, в мире
ОДКБ, СНГ, Россия, Владимир Путин, В мире
ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин
Путин: страны ОДКБ согласовывали позиции по военно-стратегическим вопросам
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Государства-члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки, а также развивали контакты с ШОС и СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря продуктивному взаимодействию и по линии МИДов, и министерств обороны, и Советов безопасности, парламентов, оперативно согласовывались позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки", - сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Совет коллективной безопасности ОДКБ
"Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею ввиду Шанхайскую Организацию Сотрудничества и СНГ", - добавил Путин.
Он особо отметил предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ.
"Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров", - сказал президент России.
Армения не стала блокировать ни одного решения саммита ОДКБ