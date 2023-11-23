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Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ
Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ
Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:16
2023-11-23T15:16
2023-11-23T15:25
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты."Очередное заседание совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге", - сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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санкт-петербург, одкб, общество, владимир путин, россия
Санкт-Петербург, ОДКБ, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ
Путин: заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.
"Очередное заседание совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге", - сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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