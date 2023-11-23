https://ria.ru/20231123/putin-1911357549.html

Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ

Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023

Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ

Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:16

2023-11-23T15:16

2023-11-23T15:25

санкт-петербург

одкб

общество

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты."Очередное заседание совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге", - сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

https://radiosputnik.ru/20231116/biooruzhie-1909873492.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, одкб, общество, владимир путин, россия