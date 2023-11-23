Рейтинг@Mail.ru
Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 23.11.2023 (обновлено: 15:25 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/putin-1911357549.html
Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ
Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ
Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:16
2023-11-23T15:25
санкт-петербург
одкб
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты."Очередное заседание совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге", - сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
https://radiosputnik.ru/20231116/biooruzhie-1909873492.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, одкб, общество, владимир путин, россия
Санкт-Петербург, ОДКБ, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин: в Петербурге пройдет заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ

Путин: заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.
"Очередное заседание совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге", - сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Политолог: риск применения Украиной биооружия очень высок
16 ноября, 16:33
 
Санкт-ПетербургОДКБОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала