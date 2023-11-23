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Путин прилетел в Минск - РИА Новости, 23.11.2023
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12:20 23.11.2023 (обновлено: 13:45 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/putin-1911292966.html
Путин прилетел в Минск
Путин прилетел в Минск - РИА Новости, 23.11.2023
Путин прилетел в Минск
Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:20
2023-11-23T13:45
минск
россия
владимир путин
безопасность
одкб
белоруссия
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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.Во Дворце независимости российского лидера встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.На повестке будут вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы. Вопросы безопасности в регионе президент России обсуждал и на переговорах с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, который на днях посетил Москву.Накануне поездки в Минск Путин затронул тему формирования единой системы ПВО стран ОДКБ на совещании с правительством. Он заявил о готовности Москвы к продолжению и завершению этой работы. Президент рассказал, что в Таджикистан уже поставлены два дивизиона российских систем ПВО С-300 — это восемь пусковых установок.Отдельных двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ у Путина в Минске не запланировано, но общение на полях саммита будет обязательно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В четверг в заседании, как ожидается, будут участвовать все лидеры стран — участниц объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, добавил Песков.
https://ria.ru/20231121/odkb-1910766865.html
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Путин в аэропорту Минска перед саммитом ОДКБ
Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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минск, россия, владимир путин, безопасность, одкб, белоруссия
Минск, Россия, Владимир Путин, Безопасность, ОДКБ, Белоруссия
Путин прилетел в Минск

Путин прилетел в Минск для участия в саммите ОДКБ

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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Во Дворце независимости российского лидера встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На повестке будут вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы. Вопросы безопасности в регионе президент России обсуждал и на переговорах с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, который на днях посетил Москву.
Накануне поездки в Минск Путин затронул тему формирования единой системы ПВО стран ОДКБ на совещании с правительством. Он заявил о готовности Москвы к продолжению и завершению этой работы. Президент рассказал, что в Таджикистан уже поставлены два дивизиона российских систем ПВО С-300 — это восемь пусковых установок.
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Отдельных двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ у Путина в Минске не запланировано, но общение на полях саммита будет обязательно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Совет коллективной безопасности — высший орган ОДКБ.

В четверг в заседании, как ожидается, будут участвовать все лидеры стран — участниц объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, добавил Песков.
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