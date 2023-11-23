https://ria.ru/20231123/putin-1911292966.html

Путин прилетел в Минск

Путин прилетел в Минск - РИА Новости, 23.11.2023

Путин прилетел в Минск

Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2023

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минск

россия

владимир путин

безопасность

одкб

белоруссия

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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.Во Дворце независимости российского лидера встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.На повестке будут вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы. Вопросы безопасности в регионе президент России обсуждал и на переговорах с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, который на днях посетил Москву.Накануне поездки в Минск Путин затронул тему формирования единой системы ПВО стран ОДКБ на совещании с правительством. Он заявил о готовности Москвы к продолжению и завершению этой работы. Президент рассказал, что в Таджикистан уже поставлены два дивизиона российских систем ПВО С-300 — это восемь пусковых установок.Отдельных двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ у Путина в Минске не запланировано, но общение на полях саммита будет обязательно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В четверг в заседании, как ожидается, будут участвовать все лидеры стран — участниц объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, добавил Песков.

https://ria.ru/20231121/odkb-1910766865.html

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Путин в аэропорту Минска перед саммитом ОДКБ Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. 2023-11-23T12:20 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

минск, россия, владимир путин, безопасность, одкб, белоруссия