МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Во Дворце независимости российского лидера встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На повестке будут вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы. Вопросы безопасности в регионе президент России обсуждал и на переговорах с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, который на днях посетил Москву.
Накануне поездки в Минск Путин затронул тему формирования единой системы ПВО стран ОДКБ на совещании с правительством. Он заявил о готовности Москвы к продолжению и завершению этой работы. Президент рассказал, что в Таджикистан уже поставлены два дивизиона российских систем ПВО С-300 — это восемь пусковых установок.
Отдельных двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ у Путина в Минске не запланировано, но общение на полях саммита будет обязательно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Совет коллективной безопасности — высший орган ОДКБ.
В четверг в заседании, как ожидается, будут участвовать все лидеры стран — участниц объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, добавил Песков.