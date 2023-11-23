https://ria.ru/20231123/pushilin-1911397749.html
Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов
Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов - РИА Новости, 23.11.2023
Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов
Глава ДНР Денис Пушилин призвал различать простых жителей Украины и "воинствующих националистов", которые должны будут понести наказание за военные преступления РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:10
2023-11-23T17:10
2023-11-23T17:11
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_cb87a93a16aedded0c1e3abc95aaa3dd.jpg
ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал различать простых жителей Украины и "воинствующих националистов", которые должны будут понести наказание за военные преступления в Донбассе. "Мы различаем украинский режим и жителей страны. Обычные люди стали заложниками запущенного маховика войны. С их зарплат насильно вычитают налог на армию, их преследуют, если услышат русскую речь, и, собственно, многих из них, необученных и неподготовленных, хватают прямо на улицах и насильно отправляют на передовую", - заявил Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости о денацификации Украины. Он также отметил, что жители Украины, как правило, готовы жить в пространстве русского языка и русской культуры, русофобия навязывается им искусственно украинскими неонацистами. "Не раз были свидетелями, что жители освобожденных территорий с удовольствием возвращаются и к русскому языку, и к своим корням. А с людьми, обманутыми и одурманенными пропагандой, надо работать", - добавил глава ДНР.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_042a9cc8c73c6cbbf0612fc139ab38ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире
Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов
Пушилин призвал различать простых жителей Украины и воинствующих националистов
ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал различать простых жителей Украины и "воинствующих националистов", которые должны будут понести наказание за военные преступления в Донбассе.
"Мы различаем украинский режим и жителей страны. Обычные люди стали заложниками запущенного маховика войны. С их зарплат насильно вычитают налог на армию, их преследуют, если услышат русскую речь, и, собственно, многих из них, необученных и неподготовленных, хватают прямо на улицах и насильно отправляют на передовую", - заявил Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости о денацификации Украины.
Он также отметил, что жители Украины, как правило, готовы жить в пространстве русского языка и русской культуры, русофобия навязывается им искусственно украинскими неонацистами.
"Не раз были свидетелями, что жители освобожденных территорий с удовольствием возвращаются и к русскому языку, и к своим корням. А с людьми, обманутыми и одурманенными пропагандой, надо работать", - добавил глава ДНР.
Украина требует атомного удара по России