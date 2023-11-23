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Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 23.11.2023 (обновлено: 17:11 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/pushilin-1911397749.html
Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов
Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов - РИА Новости, 23.11.2023
Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов
Глава ДНР Денис Пушилин призвал различать простых жителей Украины и "воинствующих националистов", которые должны будут понести наказание за военные преступления РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:10
2023-11-23T17:11
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал различать простых жителей Украины и "воинствующих националистов", которые должны будут понести наказание за военные преступления в Донбассе. "Мы различаем украинский режим и жителей страны. Обычные люди стали заложниками запущенного маховика войны. С их зарплат насильно вычитают налог на армию, их преследуют, если услышат русскую речь, и, собственно, многих из них, необученных и неподготовленных, хватают прямо на улицах и насильно отправляют на передовую", - заявил Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости о денацификации Украины. Он также отметил, что жители Украины, как правило, готовы жить в пространстве русского языка и русской культуры, русофобия навязывается им искусственно украинскими неонацистами. "Не раз были свидетелями, что жители освобожденных территорий с удовольствием возвращаются и к русскому языку, и к своим корням. А с людьми, обманутыми и одурманенными пропагандой, надо работать", - добавил глава ДНР.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
донбасс
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денис пушилин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире
Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов

Пушилин призвал различать простых жителей Украины и воинствующих националистов

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Денис Пушилин
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал различать простых жителей Украины и "воинствующих националистов", которые должны будут понести наказание за военные преступления в Донбассе.
"Мы различаем украинский режим и жителей страны. Обычные люди стали заложниками запущенного маховика войны. С их зарплат насильно вычитают налог на армию, их преследуют, если услышат русскую речь, и, собственно, многих из них, необученных и неподготовленных, хватают прямо на улицах и насильно отправляют на передовую", - заявил Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости о денацификации Украины.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
Он также отметил, что жители Украины, как правило, готовы жить в пространстве русского языка и русской культуры, русофобия навязывается им искусственно украинскими неонацистами.
"Не раз были свидетелями, что жители освобожденных территорий с удовольствием возвращаются и к русскому языку, и к своим корням. А с людьми, обманутыми и одурманенными пропагандой, надо работать", - добавил глава ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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