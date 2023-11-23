https://ria.ru/20231123/pushilin-1911397749.html

Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов

Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов - РИА Новости, 23.11.2023

Пушилин призвал различать простых украинцев и воинствующих националистов

Глава ДНР Денис Пушилин призвал различать простых жителей Украины и "воинствующих националистов", которые должны будут понести наказание за военные преступления РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:10

2023-11-23T17:10

2023-11-23T17:11

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал различать простых жителей Украины и "воинствующих националистов", которые должны будут понести наказание за военные преступления в Донбассе. "Мы различаем украинский режим и жителей страны. Обычные люди стали заложниками запущенного маховика войны. С их зарплат насильно вычитают налог на армию, их преследуют, если услышат русскую речь, и, собственно, многих из них, необученных и неподготовленных, хватают прямо на улицах и насильно отправляют на передовую", - заявил Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости о денацификации Украины. Он также отметил, что жители Украины, как правило, готовы жить в пространстве русского языка и русской культуры, русофобия навязывается им искусственно украинскими неонацистами. "Не раз были свидетелями, что жители освобожденных территорий с удовольствием возвращаются и к русскому языку, и к своим корням. А с людьми, обманутыми и одурманенными пропагандой, надо работать", - добавил глава ДНР.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

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денис пушилин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире