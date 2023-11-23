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Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз твердой пшеницы - РИА Новости, 23.11.2023
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09:47 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/pshenitsa-1911239839.html
Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз твердой пшеницы
Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз твердой пшеницы - РИА Новости, 23.11.2023
Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз твердой пшеницы
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком с 1... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:47
2023-11-23T09:47
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, говорится на сайте правительства РФ."Поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев - с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз твердой пшеницы

Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз твердой пшеницы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, говорится на сайте правительства РФ.
"Поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев - с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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