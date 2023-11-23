https://ria.ru/20231123/pshenitsa-1911239839.html

Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз твердой пшеницы

Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз твердой пшеницы - РИА Новости, 23.11.2023

Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз твердой пшеницы

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком с 1... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:47

2023-11-23T09:47

2023-11-23T09:47

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705602_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_29bbdea464270616a01ca91e23c92c87.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, говорится на сайте правительства РФ."Поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев - с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231109/pshenitsa-1908348092.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)