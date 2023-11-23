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В Дублине начались столкновения полиции с протестующими
В Дублине начались столкновения полиции с протестующими - РИА Новости, 24.11.2023
В Дублине начались столкновения полиции с протестующими
В центре Дублина начались столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы, пишет газета... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-23T23:09
2023-11-23T23:09
2023-11-24T01:16
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В центре Дублина начались столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы, пишет газета Irish Independent.Отмечается, что митингующие ведут себя агрессивно и пытаются пинать сдерживающих их силовиков. Они подожгли одну из патрульных машин, а также запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских кордонов. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О"Коннелл-стрит —одной из самых известных улиц Дублина.Комиссар полиции Дрю Харрис назвал манифестантов совершенно невменяемой группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией. Он призвал их успокоиться, разойтись по домам и дать правоохранителям возможность провести расследование. Нападение произошло в четверг днем недалеко от школы для девочек в центре ирландской столицы. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. Преступника задержали.По данным полиции, подозреваемый — мужчина старше 50 лет, он действовал в одиночку.
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в мире, дублин, ирландия
В Дублине начались столкновения полиции с протестующими
В Дублине прошли протесты после нападения на школьниц
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
В центре Дублина начались столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы, пишет газета Irish Independent
.
Отмечается, что митингующие ведут себя агрессивно и пытаются пинать сдерживающих их силовиков. Они подожгли одну из патрульных машин, а также запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских кордонов.
Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О"Коннелл-стрит —одной из самых известных улиц Дублина.
Комиссар полиции Дрю Харрис назвал манифестантов совершенно невменяемой группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией. Он призвал их успокоиться, разойтись по домам и дать правоохранителям возможность провести расследование.
Нападение произошло в четверг днем недалеко от школы для девочек в центре ирландской столицы. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. Преступника задержали.
По данным полиции, подозреваемый — мужчина старше 50 лет, он действовал в одиночку.