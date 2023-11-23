https://ria.ru/20231123/protest-1911453265.html
Протестующие в Кишиневе фермеры остались ночевать у здания правительства
Протестующие в Кишиневе фермеры остались ночевать у здания правительства - РИА Новости, 23.11.2023
Протестующие в Кишиневе фермеры остались ночевать у здания правительства
Фермеры, протестующие в центре столицы Молдавии, остались ночевать на площади перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T21:05
2023-11-23T21:05
2023-11-23T21:18
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КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Фермеры, протестующие в центре столицы Молдавии, остались ночевать на площади перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг группа протестующих направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись его ответа, манифестанты направились с техникой в центр города. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав от них освободить проезжую часть. В какой-то момент между фермерами и полицией началась потасовка. Протестующих оттеснили. Однако нескольким колоннам все-таки удалось заехать в город. "Те, кто сегодня вышел сюда на протест, остаются ночевать. Это их личное решение, потому что они не могут уйти без результата. Ситуация в агрохозяйствах катастрофическая. Завтра мы пойдем к премьеру, будем пикетировать правительство, парламент. Подчеркну, что фермеры хотят встретиться с премьером, министр сельского хозяйства утратил доверие, он постоянно лжет", - сказал журналистам один из организаторов протестной акции, исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.
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в мире, кишинев, украина, дорин речан, майя санду, молдавия, евросоюз
В мире, Кишинев, Украина, Дорин Речан, Майя Санду, Молдавия, Евросоюз
Протестующие в Кишиневе фермеры остались ночевать у здания правительства
Протестующие в центре Кишинева фермеры остались ночевать у здания правительства
КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Фермеры, протестующие в центре столицы Молдавии, остались ночевать на площади перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг группа протестующих направила молдавскому премьеру Дорину Речану
свои требования. Не дождавшись его ответа, манифестанты направились с техникой в центр города. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав от них освободить проезжую часть. В какой-то момент между фермерами и полицией началась потасовка. Протестующих оттеснили. Однако нескольким колоннам все-таки удалось заехать в город.
"Те, кто сегодня вышел сюда на протест, остаются ночевать. Это их личное решение, потому что они не могут уйти без результата. Ситуация в агрохозяйствах катастрофическая. Завтра мы пойдем к премьеру, будем пикетировать правительство, парламент. Подчеркну, что фермеры хотят встретиться с премьером, министр сельского хозяйства утратил доверие, он постоянно лжет", - сказал журналистам один из организаторов протестной акции, исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.
В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине
с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности".
В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши
объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.
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