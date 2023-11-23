https://ria.ru/20231123/protest-1911292327.html
Молдавские автоперевозчики вышли на протест в центре Кишинева
Молдавские автоперевозчики вышли на протест в центре Кишинева - РИА Новости, 23.11.2023
Молдавские автоперевозчики вышли на протест в центре Кишинева
Молдавские автоперевозчики в четверг вышли на протест в центре Кишинева, у здания правительства формируется колонна автобусов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:17
2023-11-23T12:17
2023-11-23T12:17
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Молдавские автоперевозчики в четверг вышли на протест в центре Кишинева, у здания правительства формируется колонна автобусов, передает корреспондент РИА Новости. Автоперевозчики выражают несогласие с новым Транспортным кодексом, предложенным министерством инфраструктуры. По их мнению, новые поправки обернутся для них высокими штрафами. Представители транспортных компаний отмечают, что за новыми правилами стоят интересы коррумпированных групп. Это уже не первая акция автоперевозчиков в этом месяце – 9 ноября они выходили выразить протест против нового Транспортного кодекса, из-за которого многие могут потерять лицензии. На четверг, 23 ноября, на центральной площади Кишинева у здания правительства назначена также акция протеста фермеров. Часть тракторов из разных районов Молдавии была заранее доставлена в пригороды столицы. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. Переговоры с властями возобновились в сентябре. Сейчас основное требование аграриев связано с возможностью приостановить начисление пени за просроченные кредиты.
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
Молдавские автоперевозчики вышли на протест в центре Кишинева
В Кишиневе автоперевозчики протестуют из-за предложенного Транспортного кодекса
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Молдавские автоперевозчики в четверг вышли на протест в центре Кишинева, у здания правительства формируется колонна автобусов, передает корреспондент РИА Новости.
Автоперевозчики выражают несогласие с новым Транспортным кодексом, предложенным министерством инфраструктуры. По их мнению, новые поправки обернутся для них высокими штрафами. Представители транспортных компаний отмечают, что за новыми правилами стоят интересы коррумпированных групп.
Это уже не первая акция автоперевозчиков в этом месяце – 9 ноября они выходили выразить протест против нового Транспортного кодекса, из-за которого многие могут потерять лицензии.
На четверг, 23 ноября, на центральной площади Кишинева у здания правительства назначена также акция протеста фермеров. Часть тракторов из разных районов Молдавии
была заранее доставлена в пригороды столицы.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины
и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. Переговоры с властями возобновились в сентябре. Сейчас основное требование аграриев связано с возможностью приостановить начисление пени за просроченные кредиты.
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