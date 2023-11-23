https://ria.ru/20231123/produkty-1911314588.html

В Петербурге мужчина купил в супермаркете продукты по цене картофелины

В Петербурге мужчина купил в супермаркете продукты по цене картофелины - РИА Новости, 23.11.2023

В Петербурге мужчина купил в супермаркете продукты по цене картофелины

Росгвардейцы задержали посетителя супермаркета в Санкт-Петербурге, который ранее купил продукты по заниженной стоимости, переклеив на них ценник со взвешенной... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:13

2023-11-23T13:13

2023-11-23T13:13

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Росгвардейцы задержали посетителя супермаркета в Санкт-Петербурге, который ранее купил продукты по заниженной стоимости, переклеив на них ценник со взвешенной им одной картофелины, сообщил региональный главк Росгвардии. Как информирует ведомство, 19 ноября мужчина несколько раз взвесил одну картофелину, наклеил ценники с соответствующим штрих-кодом на другие продукты, которые он выбрал, и оплатил на кассе самообслуживания супермаркета на проспекте Художников. "В тот раз мошеннику удалось скрыться, но персонал магазина по камерам видеонаблюдения раскрыл преступную схему и установил приметы злоумышленника. И когда он опять появился в торговом зале магазина, работники нажали КТС (кнопку тревожной сигнализации – ред.)", - говорится в Telegram-канале регионального управления Росгвардии. Как уточняет ведомство, мужчина задержан в среду около 23.00 мск.

https://ria.ru/20231123/khleb-1911275148.html

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)