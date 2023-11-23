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Губернатор Приамурья лично проверит новое оборудование в школах региона - РИА Новости, 23.11.2023
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Амурская область
 
08:52 23.11.2023 (обновлено: 08:53 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/priamure-1911230814.html
Губернатор Приамурья лично проверит новое оборудование в школах региона
Губернатор Приамурья лично проверит новое оборудование в школах региона - РИА Новости, 23.11.2023
Губернатор Приамурья лично проверит новое оборудование в школах региона
Губернатор Приамурья Василий Орлов лично проконтролирует, как используется и работает новое оборудование, закупленное в школы области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:52
2023-11-23T08:53
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов лично проконтролирует, как используется и работает новое оборудование, закупленное в школы области, сообщает пресс-служба главы региона. С жалобой к главе региона во время его рабочей поездки в Ивановский округ обратились сотрудницы пищеблока школы в селе Среднебелая. Женщины рассказали губернатору, что в школьной столовой не работал пароконвектомат. Но аппарат быстро починили, к тому же поломка возникла на каникулах. Орлов подчеркнул важность контроля за новым оборудованием. "В поездках по территориям продолжим инспектировать образовательные учреждения и смотреть, как работает новое оборудование. За четыре года на приобретение современной техники для "Точек роста", "Кванториумов", оборудования для столовых школ было выделено более 700 миллионов рублей. Все это должно использоваться. Следить за состоянием оборудования, обслуживать его — задача руководителей образовательных учреждений. Совершенно недопустима ситуация, когда из-за незначительной поломки новые ноутбуки или пароконвектоматы просто простаивают", - рассказал губернатор. По данным правительства региона, за три года по нацпроекту "Образование", работающего в регионе по поручению президента РФ, а также областной программе в школы региона закупили почти 27 тысяч единиц оборудования. Большая часть - для обеспечения цифровой образовательной среды. На эти цели выделили более 377 миллионов рублей. На оборудование для "Точек роста" направили 199 миллионов рублей, на технику для столовых — 107 миллионов.
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василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область

Губернатор Приамурья лично проверит новое оборудование в школах региона

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов лично проконтролирует, как используется и работает новое оборудование, закупленное в школы области, сообщает пресс-служба главы региона.
С жалобой к главе региона во время его рабочей поездки в Ивановский округ обратились сотрудницы пищеблока школы в селе Среднебелая. Женщины рассказали губернатору, что в школьной столовой не работал пароконвектомат. Но аппарат быстро починили, к тому же поломка возникла на каникулах. Орлов подчеркнул важность контроля за новым оборудованием.
"В поездках по территориям продолжим инспектировать образовательные учреждения и смотреть, как работает новое оборудование. За четыре года на приобретение современной техники для "Точек роста", "Кванториумов", оборудования для столовых школ было выделено более 700 миллионов рублей. Все это должно использоваться. Следить за состоянием оборудования, обслуживать его — задача руководителей образовательных учреждений. Совершенно недопустима ситуация, когда из-за незначительной поломки новые ноутбуки или пароконвектоматы просто простаивают", - рассказал губернатор.
По данным правительства региона, за три года по нацпроекту "Образование", работающего в регионе по поручению президента РФ, а также областной программе в школы региона закупили почти 27 тысяч единиц оборудования. Большая часть - для обеспечения цифровой образовательной среды. На эти цели выделили более 377 миллионов рублей. На оборудование для "Точек роста" направили 199 миллионов рублей, на технику для столовых — 107 миллионов.
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
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