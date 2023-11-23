https://ria.ru/20231123/postavka-1911461788.html

СМИ: польские перевозчики перекрыли поставку военных грузов Украине

СМИ: польские перевозчики перекрыли поставку военных грузов Украине - РИА Новости, 23.11.2023

СМИ: польские перевозчики перекрыли поставку военных грузов Украине

Поставки военных грузов и других критически важных товаров на Украину заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран, сообщило... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T22:31

2023-11-23T22:31

2023-11-23T22:31

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Поставки военных грузов и других критически важных товаров на Украину заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран, сообщило информагентство УНИАН со ссылкой на украинских волонтеров и активистов. Ранее сообщалось, что польские перевозчики всё же пропускают на Украину грузы гуманитарного и военного назначения. "Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН. Как сообщает агентство, на украинско-польской границе заблокированы тысячи грузовых автомобилей с топливом, дронами, тепловизорами и товарами медицинского назначения. Сообщается, что границу также не могут преодолеть комплектующие для детекторов БПЛА, что не позволяет украинцам продолжить производство ценного оборудования. Порядка двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и, как сообщалось, пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения, а остальные грузовики - по одному в час.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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