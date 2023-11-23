https://ria.ru/20231123/polsha-1911378297.html

СМИ: никто из польских политиков не приехал на консультации к Моравецкому

СМИ: никто из польских политиков не приехал на консультации к Моравецкому - РИА Новости, 23.11.2023

СМИ: никто из польских политиков не приехал на консультации к Моравецкому

Никто из лидеров польских парламентских партий не приехал на консультации к формирующему правительство Матеушу Моравецкому, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:11

2023-11-23T16:11

2023-11-23T16:11

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польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Никто из лидеров польских парламентских партий не приехал на консультации к формирующему правительство Матеушу Моравецкому, сообщает радиостанция RMF FM. "На сегодня Матеуш Моравецкий пригласил лидеров других политических сил для консультаций по формированию нового правительства. Ни один из приглашенных политиков не явился к Моравецкому", - говорится в сообщении. Недавно польская оппозиция под руководством экс-главы Европейского совета Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.

https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html

https://ria.ru/20231123/reshenie-1911218320.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий