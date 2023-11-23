СМИ: никто из польских политиков не приехал на консультации к Моравецкому
RMF FM: ни один польский политик не приехал обсудить правительство с Моравецким
© AP Photo / Francois MoriМатеуш Моравецкий
© AP Photo / Francois Mori
Матеуш Моравецкий . Архивное фото
ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Никто из лидеров польских парламентских партий не приехал на консультации к формирующему правительство Матеушу Моравецкому, сообщает радиостанция RMF FM.
"На сегодня Матеуш Моравецкий пригласил лидеров других политических сил для консультаций по формированию нового правительства. Ни один из приглашенных политиков не явился к Моравецкому", - говорится в сообщении.
Недавно польская оппозиция под руководством экс-главы Европейского совета Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого.
В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.