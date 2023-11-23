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СМИ: никто из польских политиков не приехал на консультации к Моравецкому - РИА Новости, 23.11.2023
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16:11 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/polsha-1911378297.html
СМИ: никто из польских политиков не приехал на консультации к Моравецкому
СМИ: никто из польских политиков не приехал на консультации к Моравецкому - РИА Новости, 23.11.2023
СМИ: никто из польских политиков не приехал на консультации к Моравецкому
Никто из лидеров польских парламентских партий не приехал на консультации к формирующему правительство Матеушу Моравецкому, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:11
2023-11-23T16:11
в мире
польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Никто из лидеров польских парламентских партий не приехал на консультации к формирующему правительство Матеушу Моравецкому, сообщает радиостанция RMF FM. "На сегодня Матеуш Моравецкий пригласил лидеров других политических сил для консультаций по формированию нового правительства. Ни один из приглашенных политиков не явился к Моравецкому", - говорится в сообщении. Недавно польская оппозиция под руководством экс-главы Европейского совета Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html
https://ria.ru/20231123/reshenie-1911218320.html
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РИА Новости
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96
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в мире, польша, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий
СМИ: никто из польских политиков не приехал на консультации к Моравецкому

RMF FM: ни один польский политик не приехал обсудить правительство с Моравецким

© AP Photo / Francois MoriМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Francois Mori
Матеуш Моравецкий . Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Никто из лидеров польских парламентских партий не приехал на консультации к формирующему правительство Матеушу Моравецкому, сообщает радиостанция RMF FM.
"На сегодня Матеуш Моравецкий пригласил лидеров других политических сил для консультаций по формированию нового правительства. Ни один из приглашенных политиков не явился к Моравецкому", - говорится в сообщении.
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Европа "готовится к земле"
13 ноября, 08:00
Недавно польская оппозиция под руководством экс-главы Европейского совета Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого.
В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
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