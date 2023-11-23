https://ria.ru/20231123/politika-1911410327.html

"Управляемый хаос". В ОДКБ рассказали о стремительном вооружении НАТО

"Управляемый хаос". В ОДКБ рассказали о стремительном вооружении НАТО - РИА Новости, 23.11.2023

"Управляемый хаос". В ОДКБ рассказали о стремительном вооружении НАТО

В Минске состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств обсудили ключевые вопросы взаимодействия и актуальные международные проблемы. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:34

2023-11-23T18:34

2023-11-23T19:02

казахстан

белоруссия

россия

александр лукашенко

касым-жомарт токаев

садыр жапаров

одкб

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911345130_0:0:8656:4869_1920x0_80_0_0_ac04b04a34f6419db2727eeccc414ab2.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Минске состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств обсудили ключевые вопросы взаимодействия и актуальные международные проблемы. О наиболее принципиальных заявлениях — в материале РИА Новости."Цели достигнуты"Нынешний саммит Организации Договора о коллективной безопасности — завершающий для периода белорусского председательствования. Эстафету примет Казахстан — 31 декабря. В Минск прибыли президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ. От Армении никто не приехал.На правах хозяина саммит открыл Александр Лукашенко. Он отметил, что уходящий год был "стремительным в плане развития геополитической обстановки" и график работы ОДКБ этому соответствовал. С весны в Белоруссии регулярно проходили важные мероприятия: Совет Парламентской Ассамблеи, заседания уставных органов на министерском уровне, координационная встреча руководства профильных структур по противодействию транснациональным угрозам. Также состоялись военные учения."Наша организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств-членов и Евразийского региона в целом", — подчеркнул Лукашенко. По его словам, цели, намеченные в ноябре прошлого года, в целом достигнуты. Среди них — усиление сплоченности в ОДКБ и повышение значимости организации в системе международных отношений.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, рассуждая о коллективных угрозах, предложил доработать нормативно-правовую базу оперативного развертывания коллективных сил ОДКБ. "В частности, это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации, других аспектов", — уточнил он.Глава Киргизии Садыр Жапаров, в свою очередь, указал, что новые документы ОДКБ уже позволяют задействовать миротворцев в операциях ООН."Партнеров штормит"Владимир Путин согласился: весь год велась активная работа с учетом взаимных интересов. "Тем самым на практике содействовали укреплению ключевой миссии ОДКБ как региональной оборонительной структуры, ответственной за поддержание мира и стабильности на обширном евразийском пространстве", — пояснил он. Важно и то, что получили развитие контакты блока с "естественными партнерами": Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и СНГ."Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок", — рассказал президент. Приступил к работе и Координационный совет ОДКБ по биологической безопасности, задача которого — предотвращение угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечение радиационной, химической и медицинской защиты.Армения отказалась участвовать в саммите — это, конечно, прокомментировали. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов так ответил на вопросы журналистов: "Работа армянской стороны продолжается, многосторонние контакты в рамках ОДКБ проходят в рабочем режиме". Александр Лукашенко осудил поведение Еревана: "То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, — прежде всего их проблемы". Однако выразил надежду, что вскоре удастся пообщаться с премьером Николом Пашиняном. Его, как и остальных, пригласили на встречи в рамках СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге в декабре. В Кремле это подтвердили."Нужно остановиться"На саммите подписали 15 документов, в том числе "О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ", "О положении об объединенном пресс-центре ОДКБ", "О начальнике Объединенного штаба ОДКБ", "Об учреждении медали "Вместе к миру". Тасмагамбетов доставит эти бумаги на подпись в Ереван."Отдельного вопроса в повестке дня Совета коллективной безопасности по конфликту на Ближнем Востоке не было, — сообщил генсек. — Но при обсуждении вопроса об актуальных проблемах международной, региональной безопасности главы государств обменялись мнениями о палестинско-израильском противостоянии".Лукашенко уточнил: "Этот так называемый управляемый хаос, муть — то, чего желают Соединенные Штаты и Запад. В то же время на западном фланге стремительными темпами вооружаются натовские соседи". Упомянул он и другие угрозы: "Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки".Жапаров призвал "принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса". А Токаев отметил, что "события вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество как минимум на два лагеря". "Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты", — предупредил он.В этом контексте роль ОДКБ лишь усиливается. А у России налажены контакты и с израильской, и с палестинской сторонами.

казахстан

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, белоруссия, россия, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, одкб, снг