"Управляемый хаос". В ОДКБ рассказали о стремительном вооружении НАТО
Главы ОДКБ по итогам саммита в Минске подписали 15 соглашений
© РИА Новости / Сергей Гунеев Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Минске состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств обсудили ключевые вопросы взаимодействия и актуальные международные проблемы. О наиболее принципиальных заявлениях — в материале РИА Новости.
"Цели достигнуты"
Нынешний саммит Организации Договора о коллективной безопасности — завершающий для периода белорусского председательствования. Эстафету примет Казахстан — 31 декабря. В Минск прибыли президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ. От Армении никто не приехал.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЛидеры стран — участниц ОДКБ перед заседанием Совета коллективной безопасности организации
Лидеры стран — участниц ОДКБ перед заседанием Совета коллективной безопасности организации
На правах хозяина саммит открыл Александр Лукашенко. Он отметил, что уходящий год был "стремительным в плане развития геополитической обстановки" и график работы ОДКБ этому соответствовал. С весны в Белоруссии регулярно проходили важные мероприятия: Совет Парламентской Ассамблеи, заседания уставных органов на министерском уровне, координационная встреча руководства профильных структур по противодействию транснациональным угрозам. Также состоялись военные учения.
"Наша организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств-членов и Евразийского региона в целом", — подчеркнул Лукашенко. По его словам, цели, намеченные в ноябре прошлого года, в целом достигнуты. Среди них — усиление сплоченности в ОДКБ и повышение значимости организации в системе международных отношений.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, рассуждая о коллективных угрозах, предложил доработать нормативно-правовую базу оперативного развертывания коллективных сил ОДКБ. "В частности, это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации, других аспектов", — уточнил он.
Глава Киргизии Садыр Жапаров, в свою очередь, указал, что новые документы ОДКБ уже позволяют задействовать миротворцев в операциях ООН.
"Партнеров штормит"
Владимир Путин согласился: весь год велась активная работа с учетом взаимных интересов. "Тем самым на практике содействовали укреплению ключевой миссии ОДКБ как региональной оборонительной структуры, ответственной за поддержание мира и стабильности на обширном евразийском пространстве", — пояснил он. Важно и то, что получили развитие контакты блока с "естественными партнерами": Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и СНГ.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
"Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок", — рассказал президент. Приступил к работе и Координационный совет ОДКБ по биологической безопасности, задача которого — предотвращение угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечение радиационной, химической и медицинской защиты.
Армения отказалась участвовать в саммите — это, конечно, прокомментировали. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов так ответил на вопросы журналистов: "Работа армянской стороны продолжается, многосторонние контакты в рамках ОДКБ проходят в рабочем режиме". Александр Лукашенко осудил поведение Еревана: "То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, — прежде всего их проблемы". Однако выразил надежду, что вскоре удастся пообщаться с премьером Николом Пашиняном. Его, как и остальных, пригласили на встречи в рамках СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге в декабре. В Кремле это подтвердили.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
"Нужно остановиться"
На саммите подписали 15 документов, в том числе "О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ", "О положении об объединенном пресс-центре ОДКБ", "О начальнике Объединенного штаба ОДКБ", "Об учреждении медали "Вместе к миру". Тасмагамбетов доставит эти бумаги на подпись в Ереван.
"Отдельного вопроса в повестке дня Совета коллективной безопасности по конфликту на Ближнем Востоке не было, — сообщил генсек. — Но при обсуждении вопроса об актуальных проблемах международной, региональной безопасности главы государств обменялись мнениями о палестинско-израильском противостоянии".
Лукашенко уточнил: "Этот так называемый управляемый хаос, муть — то, чего желают Соединенные Штаты и Запад. В то же время на западном фланге стремительными темпами вооружаются натовские соседи". Упомянул он и другие угрозы: "Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
Жапаров призвал "принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса". А Токаев отметил, что "события вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество как минимум на два лагеря". "Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты", — предупредил он.
В этом контексте роль ОДКБ лишь усиливается. А у России налажены контакты и с израильской, и с палестинской сторонами.