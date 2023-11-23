https://ria.ru/20231123/poezd-1911353920.html

В Италии министр остановил поезд ради участия в мероприятии

В Италии министр остановил поезд ради участия в мероприятии - РИА Новости, 23.11.2023

В Италии министр остановил поезд ради участия в мероприятии

Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Италии Франческо Лоллобриджида отверг обвинения в использовании служебного положения ради... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:55

2023-11-23T14:55

2023-11-23T14:55

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италия

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неаполь

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джузеппе конте

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РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Италии Франческо Лоллобриджида отверг обвинения в использовании служебного положения ради незапланированной остановки поезда, в котором он ехал на мероприятие. В среду газета il Fatto Quotidiano сообщила, что поезд Турин-Салерно, опаздывавший на два часа, сделал остановку под Римом, откуда Лоллобриджида направился под Неаполь на служебной машине. В интервью газете Libero Quotidiano министр объяснил, что воспользовался правом сойти на первой возможной остановке. По его словам, "поезд несколько раз и надолго останавливался". "Как и другие пассажиры, я попросил воплотить то, о чем любой пользователь может попросить в соответствии с тем, что разрешено контрактом о поездке: возможность сойти, и, когда это было возможно, я сделал это со всеми другими пассажирами, кто хотел воспользоваться этой возможностью", - заявил министр. Он подчеркнул, что "внеочередная остановка разрешена правилами", и "двери поезда открылись только тогда, когда это стало возможными, то есть в пригороде Рима Чампино". "Я попросил выйти на первой доступной остановке, объяснив кондуктору причины", - сказал Лоллобриджида. Итальянская оппозиция обрушилась на Лоллобриджиду с критикой, потребовав его отставки. Бывшие премьер-министры Маттео Ренци и Джузеппе Конте назвали инцидент "беспрецедентным злоупотреблением властью" и "разрушительным сигналом от политики гражданам". В августе Лоллобриджида также стал мишенью критики после того, как заявил, что необеспеченные слои населения страны "часто питаются лучше богатых". В апреле он же высказался относительно падения рождаемости среди итальянских граждан, которым, по его словам, угрожает "этническое замещение".

https://ria.ru/20231120/avstraliya-1910552557.html

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в мире, италия, рим, неаполь, маттео ренци, джузеппе конте