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Более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей
Более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей - РИА Новости, 23.11.2023
Более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей
В текущем году более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от губернатора региона на юбилей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:16
2023-11-23T18:16
2023-11-23T18:16
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В текущем году более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от губернатора региона на юбилей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области. "Юбилярам вручают Жостовский поднос - один из главных символов народного промысла в нашем регионе, который сохраняет вековые традиции и абсолютно ручной труд", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве дополнили, что получить подарок можно проактивно, но если пенсионер недавно переехал в регион, то нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. "Подарок вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена выплата в размере пяти тысяч рублей. Она придет автоматически", – говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), общество, подарки, юбилей, министерство социальной защиты населения московской области, пожилые
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Подарки, юбилей, Министерство социальной защиты населения Московской области, пожилые