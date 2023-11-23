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Более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей - РИА Новости, 23.11.2023
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Новости Подмосковья
 
18:16 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/podarki-1911421162.html
Более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей
Более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей - РИА Новости, 23.11.2023
Более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей
В текущем году более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от губернатора региона на юбилей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:16
2023-11-23T18:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
подарки
юбилей
министерство социальной защиты населения московской области
пожилые
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В текущем году более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от губернатора региона на юбилей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области. "Юбилярам вручают Жостовский поднос - один из главных символов народного промысла в нашем регионе, который сохраняет вековые традиции и абсолютно ручной труд", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве дополнили, что получить подарок можно проактивно, но если пенсионер недавно переехал в регион, то нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. "Подарок вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена выплата в размере пяти тысяч рублей. Она придет автоматически", – говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), общество, подарки, юбилей, министерство социальной защиты населения московской области, пожилые
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Подарки, юбилей, Министерство социальной защиты населения Московской области, пожилые

Более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей

© Фото : Министерство социального развития Московской областиБолее 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей
Более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Министерство социального развития Московской области
Более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В текущем году более 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от губернатора региона на юбилей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
"Юбилярам вручают Жостовский поднос - один из главных символов народного промысла в нашем регионе, который сохраняет вековые традиции и абсолютно ручной труд", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба.
В ведомстве дополнили, что получить подарок можно проактивно, но если пенсионер недавно переехал в регион, то нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.
"Подарок вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена выплата в размере пяти тысяч рублей. Она придет автоматически", – говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоПодаркиюбилейМинистерство социальной защиты населения Московской областипожилые
 
 
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