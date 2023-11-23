Рейтинг@Mail.ru
Депутат ГД призвал правоохранителей проверить качество питания в школах - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/pitanie-1911379112.html
Депутат ГД призвал правоохранителей проверить качество питания в школах
Депутат ГД призвал правоохранителей проверить качество питания в школах - РИА Новости, 23.11.2023
Депутат ГД призвал правоохранителей проверить качество питания в школах
Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что нужен открытый родительский контроль за едой школьников, также депутат призвал правоохранительные органы проверить... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:13
2023-11-23T16:13
общество
россия
султан хамзаев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920181_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e941c1342105ed63b1ac46037e3e0dbc.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что нужен открытый родительский контроль за едой школьников, также депутат призвал правоохранительные органы проверить качество питания в школах. "Призвал прокуратуру и правоохранителей... предложил проверить качество питания в школах. Есть много вопросов по отдельным школам, чем кормят наших детей. Как исполняется прямое поручение президента России. Считаю, что нужен открытый родительский контроль, с такой же прозрачной обратной связью родителей", - сказал Хамзаев РИА Новости после встречи с родителями школьников. По словам Хамзаева, что если родитель говорит, что ребенок жалуется на еду – это первый звонок к тому, что нужно проводить проверку. "Пора заканчивать кормежку детей едой с пальмовым маслом, маргарином... отравой... Сегодня еда в школах и контроль качества во многом на совести директоров школ и муниципальных властей", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852481418.html
https://ria.ru/20220125/povar-1769386993.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920181_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_a222b12aad71824b900254e5fec258d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ
Депутат ГД призвал правоохранителей проверить качество питания в школах

Депутат ГД Хамзаев призвал правоохранителей проверить качество питания в школах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что нужен открытый родительский контроль за едой школьников, также депутат призвал правоохранительные органы проверить качество питания в школах.
«
"Призвал прокуратуру и правоохранителей... предложил проверить качество питания в школах. Есть много вопросов по отдельным школам, чем кормят наших детей. Как исполняется прямое поручение президента России. Считаю, что нужен открытый родительский контроль, с такой же прозрачной обратной связью родителей", - сказал Хамзаев РИА Новости после встречи с родителями школьников.
Картофельная запеканка в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
В Тюмени проверят школу, где учитель лишил детей еды за плохое поведение
16 февраля, 17:20
По словам Хамзаева, что если родитель говорит, что ребенок жалуется на еду – это первый звонок к тому, что нужно проводить проверку.
"Пора заканчивать кормежку детей едой с пальмовым маслом, маргарином... отравой... Сегодня еда в школах и контроль качества во многом на совести директоров школ и муниципальных властей", - добавил депутат.
Школьная столовая - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
В школе в Дзержинске отстранили от работы повара, накладывавшего еду руками
25 января 2022, 11:28
 
ОбществоРоссияСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала