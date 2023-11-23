https://ria.ru/20231123/pitanie-1911379112.html

Депутат ГД призвал правоохранителей проверить качество питания в школах

Депутат ГД призвал правоохранителей проверить качество питания в школах - РИА Новости, 23.11.2023

Депутат ГД призвал правоохранителей проверить качество питания в школах

Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что нужен открытый родительский контроль за едой школьников, также депутат призвал правоохранительные органы проверить... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:13

2023-11-23T16:13

2023-11-23T16:13

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султан хамзаев

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что нужен открытый родительский контроль за едой школьников, также депутат призвал правоохранительные органы проверить качество питания в школах. "Призвал прокуратуру и правоохранителей... предложил проверить качество питания в школах. Есть много вопросов по отдельным школам, чем кормят наших детей. Как исполняется прямое поручение президента России. Считаю, что нужен открытый родительский контроль, с такой же прозрачной обратной связью родителей", - сказал Хамзаев РИА Новости после встречи с родителями школьников. По словам Хамзаева, что если родитель говорит, что ребенок жалуется на еду – это первый звонок к тому, что нужно проводить проверку. "Пора заканчивать кормежку детей едой с пальмовым маслом, маргарином... отравой... Сегодня еда в школах и контроль качества во многом на совести директоров школ и муниципальных властей", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852481418.html

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общество, россия, султан хамзаев, госдума рф