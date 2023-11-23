https://ria.ru/20231123/peskov-1911322969.html
Песков прокомментировал попытки давления США на Россию и Китай
Песков прокомментировал попытки давления США на Россию и Китай - РИА Новости, 23.11.2023
Песков прокомментировал попытки давления США на Россию и Китай
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о попытках давления со стороны США на РФ и Китай, заявил, что время уже неоднократно показало, что это... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:41
2023-11-23T13:41
2023-11-23T14:12
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о попытках давления со стороны США на РФ и Китай, заявил, что время уже неоднократно показало, что это бесполезно, Москва и Пекин едины во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах."Нас объединяет с Китаем абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу. И вот здесь мы выступаем с общей позиции, и это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с Китайской Народной Республикой", - сказал он "Известиям"."Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это бесполезно абсолютно. Мы твердо стоим на наших позициях, твердо стоим на нашем пути", - добавил Песков.
https://ria.ru/20231123/edinstvo-1911225859.html
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россия, китай, сша, дмитрий песков, политика
Россия, Китай, США, Дмитрий Песков, Политика
Песков прокомментировал попытки давления США на Россию и Китай
Песков о попытке давления на Россию и КНР: время показало, что это бесполезно