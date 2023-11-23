Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал нынешний состав руководства европейских стран своеобразным - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 23.11.2023 (обновлено: 12:50 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/peskov-1911293522.html
Песков назвал нынешний состав руководства европейских стран своеобразным
Песков назвал нынешний состав руководства европейских стран своеобразным - РИА Новости, 23.11.2023
Песков назвал нынешний состав руководства европейских стран своеобразным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что реакции Запада на гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова в результате удара ВСУ не будет; он назвал... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:21
2023-11-23T12:50
дмитрий песков
в мире
россия
запорожская область
борис максудов
владимир соловьев (телеведущий)
вооруженные силы украины
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что реакции Запада на гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова в результате удара ВСУ не будет; он назвал очень своеобразным нынешний состав руководства европейских стран, отметив, что они придерживаются не то что двойных, а вообще непонятно каких стандартов.В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений."К сожалению, мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которое не то что придерживается откровенно, фактически официально, двойных каких-то стандартов, а они вообще непонятно каких стандартов придерживаются. То, что не будет реакции, да, к сожалению, я вынужден с вами согласиться: очевидно, что не будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.Он подчеркнул, что "это не должно быть для нас поводом для того, чтобы отказываться от наших принципов, чтобы отказываться от наших целей".
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911268791.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, в мире, россия, запорожская область, борис максудов, владимир соловьев (телеведущий), вооруженные силы украины, вгтрк
Дмитрий Песков, В мире, Россия, Запорожская область, Борис Максудов, Владимир Соловьев (телеведущий), Вооруженные силы Украины, ВГТРК
Песков назвал нынешний состав руководства европейских стран своеобразным

Песков назвал очень своеобразным нынешний состав руководства европейских стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что реакции Запада на гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова в результате удара ВСУ не будет; он назвал очень своеобразным нынешний состав руководства европейских стран, отметив, что они придерживаются не то что двойных, а вообще непонятно каких стандартов.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений.
«
"К сожалению, мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которое не то что придерживается откровенно, фактически официально, двойных каких-то стандартов, а они вообще непонятно каких стандартов придерживаются. То, что не будет реакции, да, к сожалению, я вынужден с вами согласиться: очевидно, что не будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Он подчеркнул, что "это не должно быть для нас поводом для того, чтобы отказываться от наших принципов, чтобы отказываться от наших целей".
Корреспондент России 24 Борис Максудов
Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов
Вчера, 11:23
 
Дмитрий ПесковВ миреРоссияЗапорожская областьБорис МаксудовВладимир Соловьев (телеведущий)Вооруженные силы УкраиныВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала