Песков назвал нынешний состав руководства европейских стран своеобразным
Песков назвал очень своеобразным нынешний состав руководства европейских стран
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что реакции Запада на гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова в результате удара ВСУ не будет; он назвал очень своеобразным нынешний состав руководства европейских стран, отметив, что они придерживаются не то что двойных, а вообще непонятно каких стандартов.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений.
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"К сожалению, мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которое не то что придерживается откровенно, фактически официально, двойных каких-то стандартов, а они вообще непонятно каких стандартов придерживаются. То, что не будет реакции, да, к сожалению, я вынужден с вами согласиться: очевидно, что не будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Он подчеркнул, что "это не должно быть для нас поводом для того, чтобы отказываться от наших принципов, чтобы отказываться от наших целей".