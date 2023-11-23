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Песков назвал нынешний состав руководства европейских стран своеобразным

Песков назвал нынешний состав руководства европейских стран своеобразным - РИА Новости, 23.11.2023

Песков назвал нынешний состав руководства европейских стран своеобразным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что реакции Запада на гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова в результате удара ВСУ не будет; он назвал... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:21

2023-11-23T12:21

2023-11-23T12:50

дмитрий песков

в мире

россия

запорожская область

борис максудов

владимир соловьев (телеведущий)

вооруженные силы украины

вгтрк

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что реакции Запада на гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова в результате удара ВСУ не будет; он назвал очень своеобразным нынешний состав руководства европейских стран, отметив, что они придерживаются не то что двойных, а вообще непонятно каких стандартов.В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений."К сожалению, мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которое не то что придерживается откровенно, фактически официально, двойных каких-то стандартов, а они вообще непонятно каких стандартов придерживаются. То, что не будет реакции, да, к сожалению, я вынужден с вами согласиться: очевидно, что не будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.Он подчеркнул, что "это не должно быть для нас поводом для того, чтобы отказываться от наших принципов, чтобы отказываться от наших целей".

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дмитрий песков, в мире, россия, запорожская область, борис максудов, владимир соловьев (телеведущий), вооруженные силы украины, вгтрк