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Израиль заявил, что режим прекращения огня в Газе будет коротким - РИА Новости, 23.11.2023
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21:16 23.11.2023 (обновлено: 23:38 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911454238.html
Израиль заявил, что режим прекращения огня в Газе будет коротким
Израиль заявил, что режим прекращения огня в Газе будет коротким - РИА Новости, 23.11.2023
Израиль заявил, что режим прекращения огня в Газе будет коротким
Предстоящее прекращение огня в секторе Газа будет коротким, вслед за ним продолжатся боевые действия, заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант на одной из... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T21:16
2023-11-23T23:38
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
катар
палестина
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Предстоящее прекращение огня в секторе Газа будет коротким, вслед за ним продолжатся боевые действия, заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант на одной из военных баз."Это будет короткая пауза, после которой интенсивные боевые действия продолжатся, и будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще по меньшей мере два месяца боев", — сказал он.Накануне Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидалось, что перемирие наступит с 23 ноября, но затем сроки сдвинули. Как сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, оно начнет действовать 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск). Первую группу из 13 израильских заложников передадут в этот же день около 16:00 по местному времени (17:00 мск).Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231123/obmen-1911416344.html
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, катар, палестина
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Катар, Палестина
Израиль заявил, что режим прекращения огня в Газе будет коротким

Глава МО Израиля Галлант: операция ЦАХАЛ в Газе продлится минимум два месяца

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Предстоящее прекращение огня в секторе Газа будет коротким, вслед за ним продолжатся боевые действия, заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант на одной из военных баз.
"Это будет короткая пауза, после которой интенсивные боевые действия продолжатся, и будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще по меньшей мере два месяца боев", — сказал он.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
ХАМАС: обмен заложниками с Израилем пройдет по формуле "один к трем"
Вчера, 17:58
Накануне Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидалось, что перемирие наступит с 23 ноября, но затем сроки сдвинули.
Как сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, оно начнет действовать 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск). Первую группу из 13 израильских заложников передадут в этот же день около 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
США боятся перемирия в Газе
Вчера, 08:00
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСООНКатарПалестина
 
 
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