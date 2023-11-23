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Израиль заявил, что режим прекращения огня в Газе будет коротким

Израиль заявил, что режим прекращения огня в Газе будет коротким - РИА Новости, 23.11.2023

Израиль заявил, что режим прекращения огня в Газе будет коротким

Предстоящее прекращение огня в секторе Газа будет коротким, вслед за ним продолжатся боевые действия, заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант на одной из... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T21:16

2023-11-23T21:16

2023-11-23T23:38

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Предстоящее прекращение огня в секторе Газа будет коротким, вслед за ним продолжатся боевые действия, заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант на одной из военных баз."Это будет короткая пауза, после которой интенсивные боевые действия продолжатся, и будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще по меньшей мере два месяца боев", — сказал он.Накануне Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидалось, что перемирие наступит с 23 ноября, но затем сроки сдвинули. Как сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, оно начнет действовать 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск). Первую группу из 13 израильских заложников передадут в этот же день около 16:00 по местному времени (17:00 мск).Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231123/obmen-1911416344.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, катар, палестина