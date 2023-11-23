https://ria.ru/20231123/peregovory-1911326432.html

В Кремле заявили, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине

В Кремле заявили, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине - РИА Новости, 23.11.2023

В Кремле заявили, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине

В вопросе об урегулировании конфликта на Украине давить нужно не Россию, а на тех, кто отказывается от переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:52

2023-11-23T13:52

2023-11-23T16:47

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В вопросе об урегулировании конфликта на Украине давить нужно не Россию, а на тех, кто отказывается от переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков газете "Известия".Он напомнил, что глава государства Владимир Путин не раз говорил о том, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. "На нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них", — сказал пресс-секретарь.Он отметил, что страны НАТО, несмотря на все "раздумья и внутренние мучения", продолжат снабжать Украину вооружениями и повышать степень своей прямой вовлеченности в конфликт. Но это не изменит ход событий на поле боя и не сможет поколебать решимость России в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех поставленных целей, подчеркнул Песков.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Но, как замечал Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Путин, со своей стороны, говорил о том, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20231122/oruzhie-1911122984.html

https://ria.ru/20231121/detal-1910703785.html

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