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"Никаких переговоров". В США жестко высказались о России и Украине - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/peregovory-1911219188.html
"Никаких переговоров". В США жестко высказались о России и Украине
"Никаких переговоров". В США жестко высказались о России и Украине - РИА Новости, 23.11.2023
"Никаких переговоров". В США жестко высказались о России и Украине
Украине придется подписать не мирное соглашение, а капитуляцию перед Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T05:09
2023-11-23T05:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
скотт риттер
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украине придется подписать не мирное соглашение, а капитуляцию перед Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису.По его мнению, Киев упустил шанс на переговоры, и теперь Москва может не просто предлагать, а диктовать свои условия."Будет нечто похожее на историю с линкором "Миссури" (2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" произошло подписание Акта о капитуляции Японии. — Прим. ред.). Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены ее требования — не просьбы, а именно требования", — сказал эксперт.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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в мире, россия, украина, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Скотт Риттер
"Никаких переговоров". В США жестко высказались о России и Украине

Экс-разведчик Риттер: Украина подпишет документ с требованиями со стороны России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украине придется подписать не мирное соглашение, а капитуляцию перед Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису.
По его мнению, Киев упустил шанс на переговоры, и теперь Москва может не просто предлагать, а диктовать свои условия.
"Будет нечто похожее на историю с линкором "Миссури" (2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" произошло подписание Акта о капитуляции Японии. — Прим. ред.). Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены ее требования — не просьбы, а именно требования", — сказал эксперт.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСкотт Риттер
 
 
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