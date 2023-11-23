https://ria.ru/20231123/peregovory-1911219188.html

"Никаких переговоров". В США жестко высказались о России и Украине

"Никаких переговоров". В США жестко высказались о России и Украине - РИА Новости, 23.11.2023

"Никаких переговоров". В США жестко высказались о России и Украине

Украине придется подписать не мирное соглашение, а капитуляцию перед Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T05:09

2023-11-23T05:09

2023-11-23T05:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

скотт риттер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украине придется подписать не мирное соглашение, а капитуляцию перед Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису.По его мнению, Киев упустил шанс на переговоры, и теперь Москва может не просто предлагать, а диктовать свои условия."Будет нечто похожее на историю с линкором "Миссури" (2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" произошло подписание Акта о капитуляции Японии. — Прим. ред.). Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены ее требования — не просьбы, а именно требования", — сказал эксперт.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231123/dzhekpot-1911217721.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, скотт риттер