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Сергей Пенкин объяснил, почему перестал появляться на телеэкранах - РИА Новости, 23.11.2023
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Шоубиз
 
13:22 23.11.2023 (обновлено: 15:27 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/penkin-1911294818.html
Сергей Пенкин объяснил, почему перестал появляться на телеэкранах
Сергей Пенкин объяснил, почему перестал появляться на телеэкранах - РИА Новости, 23.11.2023
Сергей Пенкин объяснил, почему перестал появляться на телеэкранах
Певец Сергей Пенкин стал гостем YouTube-проекта "Легенда" на RTVI и рассказал, почему перестал появляться на телеэкранах. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:22
2023-11-23T15:27
шоубиз
сергей пенкин
знаменитости
новости шоу-бизнеса
таисия повалий
италия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Певец Сергей Пенкин стал гостем YouTube-проекта "Легенда" на RTVI и рассказал, почему перестал появляться на телеэкранах. Артист отметил, что его не приглашают на "огоньки" и съемки больших концертов. "Было один раз, мы с Таисией Повалий выступили, потом нас "вырезали". И какой смысл выступать? А умоляли-то как. Ну и что дальше?", — вспомнил Пенкин. Исполнитель добавил, несмотря на это, он все равно часто дает сольные концерты. Сергей Пенкин заявил, что до сих пор востребован зрителями, и его публика молодеет.&quot;Только благодаря зрителям я живу на этой сцене&quot;, — признался музыкант. Сергей Пенкин также прокомментировал возможность переезда заграницу, где тоже популярен у слушателей. По словам знаменитости, он патриот и не собирается этого делать. "Я могу неделю-две пожить (за рубежом, — Прим. ред.), а потом все, хочу домой", — сказал певец. Исполнитель также вспомнил, как в 1991-м году на гастролях в Италии отказался от предложенного ему итальянского или американского гражданства, так как хотел домой к родителям. "Я не жалею об этом", — заключил Пенкин.
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сергей пенкин, знаменитости, новости шоу-бизнеса, таисия повалий, италия
Шоубиз, Сергей Пенкин, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Таисия Повалий, Италия
Сергей Пенкин объяснил, почему перестал появляться на телеэкранах

Певец Сергей Пенкин сказал, что его не приглашают на съемки концертов и передач

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевец Сергей Пенкин
Певец Сергей Пенкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Певец Сергей Пенкин стал гостем YouTube-проекта "Легенда" на RTVI и рассказал, почему перестал появляться на телеэкранах.
Артист отметил, что его не приглашают на "огоньки" и съемки больших концертов.
«
"Было один раз, мы с Таисией Повалий выступили, потом нас "вырезали". И какой смысл выступать? А умоляли-то как. Ну и что дальше?", — вспомнил Пенкин.
Исполнитель добавил, несмотря на это, он все равно часто дает сольные концерты. Сергей Пенкин заявил, что до сих пор востребован зрителями, и его публика молодеет.
«

"Только благодаря зрителям я живу на этой сцене", — признался музыкант.

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевец Сергей Пенкин выступает с концертом в Зеленом театре на ВДНХ в Москве
Певец Сергей Пенкин выступает с концертом в Зеленом театре на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Сергей Пенкин выступает с концертом в Зеленом театре на ВДНХ в Москве
Сергей Пенкин также прокомментировал возможность переезда заграницу, где тоже популярен у слушателей. По словам знаменитости, он патриот и не собирается этого делать.
«
"Я могу неделю-две пожить (за рубежом, Прим. ред.), а потом все, хочу домой", — сказал певец.
Исполнитель также вспомнил, как в 1991-м году на гастролях в Италии отказался от предложенного ему итальянского или американского гражданства, так как хотел домой к родителям. "Я не жалею об этом", — заключил Пенкин.
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ШоубизСергей ПенкинЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаТаисия ПовалийИталия
 
 
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