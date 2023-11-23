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В Туле обсудили педагогику в условиях цифровой эпохи - РИА Новости, 23.11.2023
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Год педагога и наставника
 
14:12 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/pedagogika-1911337872.html
В Туле обсудили педагогику в условиях цифровой эпохи
В Туле обсудили педагогику в условиях цифровой эпохи - РИА Новости, 23.11.2023
В Туле обсудили педагогику в условиях цифровой эпохи
Сохранение положительных педагогических традиций обсудили на интеллектуальной сессии "Педагогика высшей школы в цифровую эпоху" научно-просветительского проекта РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:12
2023-11-23T14:12
год педагога и наставника
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Сохранение положительных педагогических традиций обсудили на интеллектуальной сессии "Педагогика высшей школы в цифровую эпоху" научно-просветительского проекта "Наставник VS Тьютор: вызовы современной школы". Мероприятие состоялось 23 ноября в Университете Льва Толстого в рамках празднования Года педагога и наставника.Сессия включила в себя проведение учебно-методического семинара "Я – будущий учитель французского языка". Его участники поделились опытом образования в региональных вузах, а также наметили перспективы на будущее. Важным пунктом обсуждения стали магистерские программы и высшее образование во франкоязычных странах.Помимо этого, участники обсудили применение и разработку цифровых технологий в обучении французскому языку в отечественных вузах.В мероприятии приняли участие студенты Толстовского университета, а также Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского и Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Интеллектуальная сессия проходила на французском языке."Подобные научно-просветительские мероприятия имеют большое ценностное значение для формирования и развития профессиональных компетенций сегодняшних студентов, которым в будущем предстоит сохранять, поддерживать, развивать российские педагогические традиции высшей школы, в том числе в цифровом образовательном пространстве. Проект позволил создать в условиях открытого профессионального общения на французском языке студентов и преподавателей панораму цифровых инструментов и ресурсов, которые уже сегодня определяют ландшафт университетского образования, ориентируют на цифровые трансформации в будущем, в которых предстоит активно участвовать и студентам-участникам данного мероприятия", - отметила координатор проекта, кандидат педагогических наук Данилова Ирина Сергеевна.
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РИА Новости
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общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

В Туле обсудили педагогику в условиях цифровой эпохи

© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоУчастники интеллектуальной сессии
Участники интеллектуальной сессии
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Читать ria.ru в
Сохранение положительных педагогических традиций обсудили на интеллектуальной сессии "Педагогика высшей школы в цифровую эпоху" научно-просветительского проекта "Наставник VS Тьютор: вызовы современной школы". Мероприятие состоялось 23 ноября в Университете Льва Толстого в рамках празднования Года педагога и наставника.
Сессия включила в себя проведение учебно-методического семинара "Я – будущий учитель французского языка". Его участники поделились опытом образования в региональных вузах, а также наметили перспективы на будущее. Важным пунктом обсуждения стали магистерские программы и высшее образование во франкоязычных странах.
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоУчастники интеллектуальной сессии
Участники интеллектуальной сессии
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Участники интеллектуальной сессии
Помимо этого, участники обсудили применение и разработку цифровых технологий в обучении французскому языку в отечественных вузах.
В мероприятии приняли участие студенты Толстовского университета, а также Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского и Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Интеллектуальная сессия проходила на французском языке.
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоКоординатор проекта Данилова И.С
Координатор проекта Данилова И.С
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Координатор проекта Данилова И.С
"Подобные научно-просветительские мероприятия имеют большое ценностное значение для формирования и развития профессиональных компетенций сегодняшних студентов, которым в будущем предстоит сохранять, поддерживать, развивать российские педагогические традиции высшей школы, в том числе в цифровом образовательном пространстве. Проект позволил создать в условиях открытого профессионального общения на французском языке студентов и преподавателей панораму цифровых инструментов и ресурсов, которые уже сегодня определяют ландшафт университетского образования, ориентируют на цифровые трансформации в будущем, в которых предстоит активно участвовать и студентам-участникам данного мероприятия", - отметила координатор проекта, кандидат педагогических наук Данилова Ирина Сергеевна.
 
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