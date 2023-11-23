https://ria.ru/20231123/pedagogika-1911337872.html

В Туле обсудили педагогику в условиях цифровой эпохи

В Туле обсудили педагогику в условиях цифровой эпохи - РИА Новости, 23.11.2023

В Туле обсудили педагогику в условиях цифровой эпохи

Сохранение положительных педагогических традиций обсудили на интеллектуальной сессии "Педагогика высшей школы в цифровую эпоху" научно-просветительского проекта РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:12

2023-11-23T14:12

2023-11-23T14:12

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Сохранение положительных педагогических традиций обсудили на интеллектуальной сессии "Педагогика высшей школы в цифровую эпоху" научно-просветительского проекта "Наставник VS Тьютор: вызовы современной школы". Мероприятие состоялось 23 ноября в Университете Льва Толстого в рамках празднования Года педагога и наставника.Сессия включила в себя проведение учебно-методического семинара "Я – будущий учитель французского языка". Его участники поделились опытом образования в региональных вузах, а также наметили перспективы на будущее. Важным пунктом обсуждения стали магистерские программы и высшее образование во франкоязычных странах.Помимо этого, участники обсудили применение и разработку цифровых технологий в обучении французскому языку в отечественных вузах.В мероприятии приняли участие студенты Толстовского университета, а также Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского и Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Интеллектуальная сессия проходила на французском языке."Подобные научно-просветительские мероприятия имеют большое ценностное значение для формирования и развития профессиональных компетенций сегодняшних студентов, которым в будущем предстоит сохранять, поддерживать, развивать российские педагогические традиции высшей школы, в том числе в цифровом образовательном пространстве. Проект позволил создать в условиях открытого профессионального общения на французском языке студентов и преподавателей панораму цифровых инструментов и ресурсов, которые уже сегодня определяют ландшафт университетского образования, ориентируют на цифровые трансформации в будущем, в которых предстоит активно участвовать и студентам-участникам данного мероприятия", - отметила координатор проекта, кандидат педагогических наук Данилова Ирина Сергеевна.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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