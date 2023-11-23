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"Подготовка к конфликту". Президент Чехии высказался о России - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 23.11.2023 (обновлено: 10:22 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/pavel-1911229320.html
"Подготовка к конфликту". Президент Чехии высказался о России
"Подготовка к конфликту". Президент Чехии высказался о России - РИА Новости, 23.11.2023
"Подготовка к конфликту". Президент Чехии высказался о России
Россия остается главной угрозой для Европы, армии НАТО готовятся к конфликту высокой интенсивности, цитирует президента Чехии Петра Павела издание Blesk. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:34
2023-11-23T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
петр павел
чехия
европа
нато
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия остается главной угрозой для Европы, армии НАТО готовятся к конфликту высокой интенсивности, цитирует президента Чехии Петра Павела издание Blesk.&quot;Не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе. Из этого следует необходимость реалистично готовиться к такой угрозе. &lt;…&gt; Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе&quot;, — сказал Павел на встрече глав государств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).Тем не менее, добавил он, в НАТО не желают подобного развития событий, а прогнозы о вероятном конфликте, по его словам, только "реалистичное предупреждение, а не то, что обязательно должно произойти".По мнению президента Чехии, безопасность в Европе напрямую зависит от того, как закончится конфликт на Украине.При этом генсек альянса Йенс Столтенберг 21 ноября говорил о том, что НАТО не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России. В Москве же много раз подчеркивали, что не создают угроз ни для кого и готовы к диалогу с НАТО. Однако это должно происходить на равноправной основе, а Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.Президент Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, также заявил, что Россия не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой. По его словам, у России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события.
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в мире, россия, петр павел, чехия, европа, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Петр Павел, Чехия, Европа, НАТО
"Подготовка к конфликту". Президент Чехии высказался о России

Президент Чехии Павел заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия остается главной угрозой для Европы, армии НАТО готовятся к конфликту высокой интенсивности, цитирует президента Чехии Петра Павела издание Blesk.
«

"Не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе. Из этого следует необходимость реалистично готовиться к такой угрозе. <…> Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — сказал Павел на встрече глав государств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

Тем не менее, добавил он, в НАТО не желают подобного развития событий, а прогнозы о вероятном конфликте, по его словам, только "реалистичное предупреждение, а не то, что обязательно должно произойти".
По мнению президента Чехии, безопасность в Европе напрямую зависит от того, как закончится конфликт на Украине.
При этом генсек альянса Йенс Столтенберг 21 ноября говорил о том, что НАТО не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России. В Москве же много раз подчеркивали, что не создают угроз ни для кого и готовы к диалогу с НАТО. Однако это должно происходить на равноправной основе, а Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Президент Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, также заявил, что Россия не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой. По его словам, у России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Европа готовится к ликвидации
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПетр ПавелЧехияЕвропаНАТО
 
 
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