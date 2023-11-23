https://ria.ru/20231123/pavel-1911229320.html

"Подготовка к конфликту". Президент Чехии высказался о России

"Подготовка к конфликту". Президент Чехии высказался о России - РИА Новости, 23.11.2023

"Подготовка к конфликту". Президент Чехии высказался о России

Россия остается главной угрозой для Европы, армии НАТО готовятся к конфликту высокой интенсивности, цитирует президента Чехии Петра Павела издание Blesk. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:34

2023-11-23T08:34

2023-11-23T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

петр павел

чехия

европа

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_0:142:2958:1806_1920x0_80_0_0_ccd6afcf074db6473f81b2e745e2f6aa.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия остается главной угрозой для Европы, армии НАТО готовятся к конфликту высокой интенсивности, цитирует президента Чехии Петра Павела издание Blesk."Не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе. Из этого следует необходимость реалистично готовиться к такой угрозе. <…> Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — сказал Павел на встрече глав государств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).Тем не менее, добавил он, в НАТО не желают подобного развития событий, а прогнозы о вероятном конфликте, по его словам, только "реалистичное предупреждение, а не то, что обязательно должно произойти".По мнению президента Чехии, безопасность в Европе напрямую зависит от того, как закончится конфликт на Украине.При этом генсек альянса Йенс Столтенберг 21 ноября говорил о том, что НАТО не видит какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России. В Москве же много раз подчеркивали, что не создают угроз ни для кого и готовы к диалогу с НАТО. Однако это должно происходить на равноправной основе, а Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.Президент Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, также заявил, что Россия не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой. По его словам, у России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

россия

чехия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, петр павел, чехия, европа, нато