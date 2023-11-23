https://ria.ru/20231123/partiya_svobody-1911447591.html

Партия свободы (PVV)

Партия свободы (PVV) - РИА Новости, 23.11.2023

Партия свободы (PVV)

"Партия свободы" (Partij voor de Vrijheid, PVV) – правопопулистская партия Нидерландов, занимающая консервативные позиции. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:54

2023-11-23T20:54

2023-11-23T20:54

партия свободы

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политические партии

герт вилдерс

нидерланды

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"Партия свободы" (Partij voor de Vrijheid, PVV) – правопопулистская партия Нидерландов, занимающая консервативные позиции.PVV была основана Гертом Вилдерсом после его ухода из Народной партии за свободу и демократию. Зарегистрирована Избирательным советом 22 февраля 2006 года.Руководящим принципом PVV является работа на благо "свободных, процветающих и независимых Нидерландов". PVV придерживается либеральных взглядов на экономические вопросы, занимает жесткую позицию в отношении иммиграции, выступая против "исламизации голландского общества", а также против "левых" в широком смысле (субсидии, сотрудничество в целях развития, бюрократия, европейское сотрудничество, общественное вещание).В своей декларации 2005 года партия назвала ключевыми вопросами борьбу с "национальной и брюссельской элитой" и фундаментальный подход к проблемам в области миграции, экономического развития и безопасности.Согласно внутренней организации партии, у PVV нет членов – единственный ее член Герт Вилдерс. Таким образом, у PVV нет местных организаций или отделений.Впервые партия приняла участие в выборах в Палату представителей в ноябре 2006 года. PVV получила 5,9% голосов и девять мест из 150 в нижний парламент страны.В 2010 году на выборах в Палату представителей Партия свободы получила 15,45% голосов избирателей и увеличила количество мест в парламенте до 24.В 2012 году на внеочередных выборах в Палату представителей PVV получила 10,08% голосов избирателей – 15 мест в парламенте.В 2017 году на выборах в Палату представителей PVV получила 13,06% голосов избирателей – 20 мест в парламенте; в 2021 году – 10,79% голосов избирателей (17 мест в парламенте).С 2009 года PVV принимает участие в выборах в Европейский парламент: в 2009 году партия получила четыре места; такого же результата партия добилась в 2014 году. На выборах в 2019 году партия не получила достаточной поддержки избирателей и не получила мест в Европейском парламенте.В июле 2023 года правительство Нидерландов распалось после итоговой встречи, посвященной решению проблемы миграционного кризиса в стране. Партии, входящие в состав коалиционного правительства "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), "Демократы 66" (D66), "Христианско-демократический призыв" (CDA) и "Христианский союз" (ChristenUnie), не смогли достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров премьер-министр страны Марк Рютте подал королю Нидерландов прошение об отставке своего правительства.22 ноября 2023 года состоялись внеочередные выборы в Палату представителей. Программа партии Герта Вилдерса сохранила свою тональность, выступая против исламизации нидерландского общества. Однако к нынешним выборам партия несколько смягчила свою антиисламскую риторику. Например, отказалась от планов создания в стране отдельного министерства "реиммиграции и деисламизации". А на смену лозунгу "Ислам – это не религия, а тоталитарная идеология", значившемся в предыдущей партийной программе, пришел такой призыв: "Мы хотим меньше ислама в Нидерландах и добьемся этого за счет меньшего количества незападной иммиграции и полного запрета на удовлетворение просьб о предоставлении убежища". Кроме того, партия выступает за выход Нидерландов из ЕС, отказ от евро и возврат национальной валюты – гульдена.

https://ria.ru/20231121/niderlandy-1910914274.html

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партия свободы, справки, в мире, политические партии, герт вилдерс, нидерланды