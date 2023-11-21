https://ria.ru/20231121/niderlandy-1910914274.html

В Нидерландах крайне правая партия вышла в лидеры по опросам

В Нидерландах крайне правая партия вышла в лидеры по опросам - РИА Новости, 21.11.2023

В Нидерландах крайне правая партия вышла в лидеры по опросам

Нидерландская крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом оказалась в тройке лидеров по итоговому исследованию I&O Research за день до... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:23

2023-11-21T20:23

2023-11-21T20:23

в мире

нидерланды

герт вилдерс

марк рютте

партия свободы

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ГААГА, 21 ноя - РИА Новости. Нидерландская крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом оказалась в тройке лидеров по итоговому исследованию I&O Research за день до парламентских выборов в Нидерландах. "В итоговом опросе I&O от 21 ноября мы видим, что лидируют "Партия свободы" (PVV), левый блок "Зеленые левые"/"Партия труда" (GroenLinks-PvdA) и "Народная партия за свободу и демократию" (VVD)", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте I&O Research. При этом разница в количестве депутатских мест между этими партиями незначительная. Как показывает исследование всего за один день до парламентских выборов в Нидерландах, крайне правая "Партия свободы" (PVV) может набрать 28 депутатских мест в парламенте, левый блок и "Народная партия за свободу и демократию" (VVD)" - по 27 каждая. На четвертом месте с 21 местом идет партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC), которая еще неделю назад была в лидерах. На пятом месте оказалась лево-либеральная "Демократы 66" (D66), которая набрала от восьми до девяти мест. Исследование проводилось с вечера понедельника, 20 ноября, до утра вторника, 21 ноября. В нем приняли участие 2473 гражданина Нидерландов в возрасте 18 лет и старше. При этом исследователи предупредили, что данные результаты не следует интерпретировать как прогноз исхода выборов. Примерно две трети избирателей в Нидерландах (63%) еще окончательно не определились, за какую партию они будут голосовать. В исследовании I&O Research, проведенном за неделю до выборов - 15 ноября, в тройке лидеров были ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) с 27 депутатскими местами, партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC) с 25 местами и левый блок "Зеленые левые"/"Партия труда" (GroenLinks-PvdA) с 23 местами в парламенте. Тогда крайне правая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом, который известен своей жесткой позицией в отношении иммиграции, оказалась только на четвертом месте с 20 прогнозируемыми депутатскими местами. Между тем, в исследовании отмечалось, что эта партия находится на подъеме по опросам с конца лета. Правительство Нидерландов распалось 7 июля после итоговой встречи, посвященной решению проблемы миграционного кризиса в стране. Партии, входящие в состав коалиционного правительства "(Народная партия за свободу и демократию" (VVD), "Демократы 66" (D66), "Христианско-демократический призыв" (CDA) и "Христианский союз" (ChristenUnie), не смогли достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров премьер-министр страны Марк Рютте подал королю Нидерландов прошение об отставке своего правительства. Парламентские выборы в Нидерландах были назначены на 22 ноября.

https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html

https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html

https://ria.ru/20231102/niderlandy-1906934659.html

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в мире, нидерланды, герт вилдерс, марк рютте, партия свободы