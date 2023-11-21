https://ria.ru/20231121/niderlandy-1910914274.html
В Нидерландах крайне правая партия вышла в лидеры по опросам
В Нидерландах крайне правая партия вышла в лидеры по опросам - РИА Новости, 21.11.2023
В Нидерландах крайне правая партия вышла в лидеры по опросам
Нидерландская крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом оказалась в тройке лидеров по итоговому исследованию I&O Research за день до... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:23
2023-11-21T20:23
2023-11-21T20:23
в мире
нидерланды
герт вилдерс
марк рютте
партия свободы
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ГААГА, 21 ноя - РИА Новости. Нидерландская крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом оказалась в тройке лидеров по итоговому исследованию I&O Research за день до парламентских выборов в Нидерландах. "В итоговом опросе I&O от 21 ноября мы видим, что лидируют "Партия свободы" (PVV), левый блок "Зеленые левые"/"Партия труда" (GroenLinks-PvdA) и "Народная партия за свободу и демократию" (VVD)", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте I&O Research. При этом разница в количестве депутатских мест между этими партиями незначительная. Как показывает исследование всего за один день до парламентских выборов в Нидерландах, крайне правая "Партия свободы" (PVV) может набрать 28 депутатских мест в парламенте, левый блок и "Народная партия за свободу и демократию" (VVD)" - по 27 каждая. На четвертом месте с 21 местом идет партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC), которая еще неделю назад была в лидерах. На пятом месте оказалась лево-либеральная "Демократы 66" (D66), которая набрала от восьми до девяти мест. Исследование проводилось с вечера понедельника, 20 ноября, до утра вторника, 21 ноября. В нем приняли участие 2473 гражданина Нидерландов в возрасте 18 лет и старше. При этом исследователи предупредили, что данные результаты не следует интерпретировать как прогноз исхода выборов. Примерно две трети избирателей в Нидерландах (63%) еще окончательно не определились, за какую партию они будут голосовать. В исследовании I&O Research, проведенном за неделю до выборов - 15 ноября, в тройке лидеров были ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) с 27 депутатскими местами, партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC) с 25 местами и левый блок "Зеленые левые"/"Партия труда" (GroenLinks-PvdA) с 23 местами в парламенте. Тогда крайне правая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом, который известен своей жесткой позицией в отношении иммиграции, оказалась только на четвертом месте с 20 прогнозируемыми депутатскими местами. Между тем, в исследовании отмечалось, что эта партия находится на подъеме по опросам с конца лета. Правительство Нидерландов распалось 7 июля после итоговой встречи, посвященной решению проблемы миграционного кризиса в стране. Партии, входящие в состав коалиционного правительства "(Народная партия за свободу и демократию" (VVD), "Демократы 66" (D66), "Христианско-демократический призыв" (CDA) и "Христианский союз" (ChristenUnie), не смогли достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров премьер-министр страны Марк Рютте подал королю Нидерландов прошение об отставке своего правительства. Парламентские выборы в Нидерландах были назначены на 22 ноября.
https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html
https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нидерланды, герт вилдерс, марк рютте, партия свободы
В мире, Нидерланды, Герт Вилдерс, Марк Рютте, Партия Свободы
В Нидерландах крайне правая партия вышла в лидеры по опросам
В Нидерландах крайне правая партия вышла в лидеры по опросам за день до выборов
ГААГА, 21 ноя - РИА Новости.
Нидерландская крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом оказалась в тройке лидеров по итоговому исследованию
I&O Research за день до парламентских выборов в Нидерландах.
"В итоговом опросе I&O от 21 ноября мы видим, что лидируют "Партия свободы" (PVV), левый блок "Зеленые левые"/"Партия труда" (GroenLinks-PvdA) и "Народная партия за свободу и демократию" (VVD)", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте I&O Research.
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При этом разница в количестве депутатских мест между этими партиями незначительная. Как показывает исследование всего за один день до парламентских выборов в Нидерландах, крайне правая "Партия свободы" (PVV) может набрать 28 депутатских мест в парламенте, левый блок и "Народная партия за свободу и демократию" (VVD)" - по 27 каждая. На четвертом месте с 21 местом идет партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC), которая еще неделю назад была в лидерах. На пятом месте оказалась лево-либеральная "Демократы 66" (D66), которая набрала от восьми до девяти мест.
Исследование проводилось с вечера понедельника, 20 ноября, до утра вторника, 21 ноября. В нем приняли участие 2473 гражданина Нидерландов в возрасте 18 лет и старше.
При этом исследователи предупредили, что данные результаты не следует интерпретировать как прогноз исхода выборов. Примерно две трети избирателей в Нидерландах (63%) еще окончательно не определились, за какую партию они будут голосовать.
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В исследовании I&O Research, проведенном за неделю до выборов - 15 ноября, в тройке лидеров были ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) с 27 депутатскими местами, партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC) с 25 местами и левый блок "Зеленые левые"/"Партия труда" (GroenLinks-PvdA) с 23 местами в парламенте. Тогда крайне правая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом, который известен своей жесткой позицией в отношении иммиграции, оказалась только на четвертом месте с 20 прогнозируемыми депутатскими местами. Между тем, в исследовании отмечалось, что эта партия находится на подъеме по опросам с конца лета.
Правительство Нидерландов распалось 7 июля после итоговой встречи, посвященной решению проблемы миграционного кризиса в стране. Партии, входящие в состав коалиционного правительства "(Народная партия за свободу и демократию" (VVD), "Демократы 66" (D66), "Христианско-демократический призыв" (CDA) и "Христианский союз" (ChristenUnie), не смогли достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров премьер-министр страны Марк Рютте
подал королю Нидерландов прошение об отставке своего правительства. Парламентские выборы в Нидерландах были назначены на 22 ноября.
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