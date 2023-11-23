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В Госдуме призвали сократить расстояние запрета парковки у остановок
В Госдуме призвали сократить расстояние запрета парковки у остановок - РИА Новости, 23.11.2023
В Госдуме призвали сократить расстояние запрета парковки у остановок
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с просьбой сократить расстояние, в пределах... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T03:10
2023-11-23T03:10
2023-11-23T03:10
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с просьбой сократить расстояние, в пределах которого остановка и стоянка запрещены, с 15 метров до 5 от мест остановки маршруток или стоянки такси, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Обращаю Ваше внимание на разумное, на мой взгляд, предложение сократить расстояние, на протяжении которого остановка и стоянка запрещены, с 15 метров до 5 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси", - говорится в обращении. Парламентарий отметил, что к нему часто обращаются граждане с проблемой эвакуации их автомобилей по причине того, что они припарковались ближе 15 метров от мест остановки маршруток. По его словам, на расстоянии пяти метров маршрутные транспортные средства могут свободно заехать и выехать с остановки, в то же время водителям трудно объективно рассчитать расстояние в 15 метров, особенно в непогоду или темное время суток, из-за чего их машины могут быть эвакуированы. "Принудительная эвакуация транспортного средства "нарушителя" только подогревает ситуацию, провоцируя рост конфликтных ситуаций и аппетиты нечистоплотных дельцов, зарабатывающих на процессе эвакуации. Однако эвакуация - это не наказание для водителей, а мера обеспечения безопасности дорожного движения, при реализации которой важно максимально исключить коррупционные проявления", - заключил автор обращения.
https://ria.ru/20230821/parkovka-1891294823.html
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общество, авто, виталий милонов, михаил черников, госдума рф
Общество, Авто, Виталий Милонов, Михаил Черников, Госдума РФ
В Госдуме призвали сократить расстояние запрета парковки у остановок
Депутат призвал сократить до пяти метров расстояние запрета парковки у остановок
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с просьбой сократить расстояние, в пределах которого остановка и стоянка запрещены, с 15 метров до 5 от мест остановки маршруток или стоянки такси, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
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"Обращаю Ваше внимание на разумное, на мой взгляд, предложение сократить расстояние, на протяжении которого остановка и стоянка запрещены, с 15 метров до 5 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси", - говорится в обращении.
Парламентарий отметил, что к нему часто обращаются граждане с проблемой эвакуации их автомобилей по причине того, что они припарковались ближе 15 метров от мест остановки маршруток.
По его словам, на расстоянии пяти метров маршрутные транспортные средства могут свободно заехать и выехать с остановки, в то же время водителям трудно объективно рассчитать расстояние в 15 метров, особенно в непогоду или темное время суток, из-за чего их машины могут быть эвакуированы.
"Принудительная эвакуация транспортного средства "нарушителя" только подогревает ситуацию, провоцируя рост конфликтных ситуаций и аппетиты нечистоплотных дельцов, зарабатывающих на процессе эвакуации. Однако эвакуация - это не наказание для водителей, а мера обеспечения безопасности дорожного движения, при реализации которой важно максимально исключить коррупционные проявления", - заключил автор обращения.
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