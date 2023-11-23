https://ria.ru/20231123/orlany-1911347535.html

Около 12 тысяч пассажиров перевезли "Орланы" в Приволжск и Волгореченск

Около 12 тысяч пассажиров перевезли "Орланы" в Приволжск и Волгореченск - РИА Новости, 23.11.2023

Около 12 тысяч пассажиров перевезли "Орланы" в Приволжск и Волгореченск

Рельсовые автобусы, связавшие комфортным железнодорожным пассажирским сообщением Иваново и Фурманов с Приволжском и Волгореченском (Костромская область),... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:33

2023-11-23T14:33

2023-11-23T14:57

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перевозки

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рельсовые автобусы, связавшие комфортным железнодорожным пассажирским сообщением Иваново и Фурманов с Приволжском и Волгореченском (Костромская область), перевезли около 12 тысяч пассажиров за два месяца с начала курсирования, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Перевозки по новым маршрутам начались с 22 сентября 2023 года, до этого пригородное железнодорожное сообщение на данном направлении было организовано только до Фурманова. В настоящее время ежедневно осуществляются четыре рейса туда-обратно по маршруту Иваново – Фурманов – Приволжск – Волгореченск и один рейс по маршруту Фурманов – Приволжск – Волгореченск. Расписание "Орланов" синхронизировано со временем прибытия и отправления "Ласточек" до Москвы и Нижнего Новгорода, а также ряда поездов до Кинешмы, Шуи, Нерехты. Для запуска нового маршрута была подготовлена инфраструктура - в Приволжске построена новая платформа с остановочным павильоном, системами освещения и видеонаблюдения, обновлена платформа в Волгореченске. С просьбой о запуске поезда жители Приволжска обратились к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому. Маршрут востребован, поскольку обеспечивает комфортное сообщение с областным центром, городами Фурманов и Волгореченск (Костромская область). Ряд жителей Приволжска работает в Волгореченске, также жители Волгореченска работают на предприятиях и в учреждениях соцсферы в Приволжске, студенты из Волгореченска и Приволжска учатся в Иванове и Фурманове, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231017/passazhiropotok-1903481169.html

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транспорт, ивановская область, перевозки, общество, маршруты, фурманов, приволжск, волгореченск, иваново