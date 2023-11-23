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Около 12 тысяч пассажиров перевезли "Орланы" в Приволжск и Волгореченск - РИА Новости, 23.11.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
14:33 23.11.2023 (обновлено: 14:57 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/orlany-1911347535.html
Около 12 тысяч пассажиров перевезли "Орланы" в Приволжск и Волгореченск
Около 12 тысяч пассажиров перевезли "Орланы" в Приволжск и Волгореченск - РИА Новости, 23.11.2023
Около 12 тысяч пассажиров перевезли "Орланы" в Приволжск и Волгореченск
Рельсовые автобусы, связавшие комфортным железнодорожным пассажирским сообщением Иваново и Фурманов с Приволжском и Волгореченском (Костромская область),... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:33
2023-11-23T14:57
транспорт
ивановская область
перевозки
общество
маршруты
фурманов
приволжск
волгореченск
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рельсовые автобусы, связавшие комфортным железнодорожным пассажирским сообщением Иваново и Фурманов с Приволжском и Волгореченском (Костромская область), перевезли около 12 тысяч пассажиров за два месяца с начала курсирования, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Перевозки по новым маршрутам начались с 22 сентября 2023 года, до этого пригородное железнодорожное сообщение на данном направлении было организовано только до Фурманова. В настоящее время ежедневно осуществляются четыре рейса туда-обратно по маршруту Иваново – Фурманов – Приволжск – Волгореченск и один рейс по маршруту Фурманов – Приволжск – Волгореченск. Расписание "Орланов" синхронизировано со временем прибытия и отправления "Ласточек" до Москвы и Нижнего Новгорода, а также ряда поездов до Кинешмы, Шуи, Нерехты. Для запуска нового маршрута была подготовлена инфраструктура - в Приволжске построена новая платформа с остановочным павильоном, системами освещения и видеонаблюдения, обновлена платформа в Волгореченске. С просьбой о запуске поезда жители Приволжска обратились к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому. Маршрут востребован, поскольку обеспечивает комфортное сообщение с областным центром, городами Фурманов и Волгореченск (Костромская область). Ряд жителей Приволжска работает в Волгореченске, также жители Волгореченска работают на предприятиях и в учреждениях соцсферы в Приволжске, студенты из Волгореченска и Приволжска учатся в Иванове и Фурманове, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231017/passazhiropotok-1903481169.html
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транспорт, ивановская область, перевозки, общество, маршруты, фурманов, приволжск, волгореченск, иваново
Транспорт, Ивановская область, перевозки, Общество, маршруты, Фурманов, Приволжск, Волгореченск, Иваново, Ивановская область

Около 12 тысяч пассажиров перевезли "Орланы" в Приволжск и Волгореченск

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРельсовый автобус "Орлан" в Иваново
Рельсовый автобус Орлан в Иваново - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Рельсовый автобус "Орлан" в Иваново
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рельсовые автобусы, связавшие комфортным железнодорожным пассажирским сообщением Иваново и Фурманов с Приволжском и Волгореченском (Костромская область), перевезли около 12 тысяч пассажиров за два месяца с начала курсирования, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Перевозки по новым маршрутам начались с 22 сентября 2023 года, до этого пригородное железнодорожное сообщение на данном направлении было организовано только до Фурманова. В настоящее время ежедневно осуществляются четыре рейса туда-обратно по маршруту Иваново – Фурманов – Приволжск – Волгореченск и один рейс по маршруту Фурманов – Приволжск – Волгореченск.
Расписание "Орланов" синхронизировано со временем прибытия и отправления "Ласточек" до Москвы и Нижнего Новгорода, а также ряда поездов до Кинешмы, Шуи, Нерехты.
Для запуска нового маршрута была подготовлена инфраструктура - в Приволжске построена новая платформа с остановочным павильоном, системами освещения и видеонаблюдения, обновлена платформа в Волгореченске.
С просьбой о запуске поезда жители Приволжска обратились к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому. Маршрут востребован, поскольку обеспечивает комфортное сообщение с областным центром, городами Фурманов и Волгореченск (Костромская область). Ряд жителей Приволжска работает в Волгореченске, также жители Волгореченска работают на предприятиях и в учреждениях соцсферы в Приволжске, студенты из Волгореченска и Приволжска учатся в Иванове и Фурманове, говорится в сообщении.
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Ивановская областьТранспортИвановская областьперевозкиОбществомаршрутыФурмановПриволжскВолгореченскИваново
 
 
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