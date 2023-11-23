https://ria.ru/20231123/opravdanie-1911250066.html

Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"*

Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"* - РИА Новости, 23.11.2023

Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"*

Уголовное дело возбудили против жительницы Волгограда, которая во время онлайн-трансляции оправдывала деятельность украинского националистического батальона... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:30

2023-11-23T10:30

2023-11-23T10:30

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ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против жительницы Волгограда, которая во время онлайн-трансляции оправдывала деятельность украинского националистического батальона "Азов"*, запрещенного в РФ, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ по Волгоградской области. По данным ведомства, 38-летняя жительница Волгограда в ходе онлайн-трансляции на своей странице в "ВКонтакте" рассказывала о запрещенном "Азове"*. "В отношении жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ред.)", - говорится в сообщении УФСБ. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231120/loyko-1910509354.html

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волгоград

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, волгоград, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр, украина