https://ria.ru/20231123/opravdanie-1911250066.html
Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"*
Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"* - РИА Новости, 23.11.2023
Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"*
Уголовное дело возбудили против жительницы Волгограда, которая во время онлайн-трансляции оправдывала деятельность украинского националистического батальона... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:30
2023-11-23T10:30
2023-11-23T10:30
происшествия
россия
волгоград
волгоградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против жительницы Волгограда, которая во время онлайн-трансляции оправдывала деятельность украинского националистического батальона "Азов"*, запрещенного в РФ, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ по Волгоградской области. По данным ведомства, 38-летняя жительница Волгограда в ходе онлайн-трансляции на своей странице в "ВКонтакте" рассказывала о запрещенном "Азове"*. "В отношении жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ред.)", - говорится в сообщении УФСБ. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231120/loyko-1910509354.html
россия
волгоград
волгоградская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волгоград, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр, украина
Происшествия, Россия, Волгоград, Волгоградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"*
ФСБ возбудила дело против жительницы Волгограда за оправдание "Азова"
ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против жительницы Волгограда, которая во время онлайн-трансляции оправдывала деятельность украинского националистического батальона "Азов"*, запрещенного в РФ, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.
По данным ведомства, 38-летняя жительница Волгограда в ходе онлайн-трансляции на своей странице в "ВКонтакте" рассказывала о запрещенном "Азове"*.
"В отношении жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ред.)", - говорится в сообщении УФСБ. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация
МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко