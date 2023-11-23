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Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"* - РИА Новости, 23.11.2023
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10:30 23.11.2023
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Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"*
Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"* - РИА Новости, 23.11.2023
Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"*
Уголовное дело возбудили против жительницы Волгограда, которая во время онлайн-трансляции оправдывала деятельность украинского националистического батальона... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:30
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происшествия
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волгоград
волгоградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против жительницы Волгограда, которая во время онлайн-трансляции оправдывала деятельность украинского националистического батальона "Азов"*, запрещенного в РФ, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ по Волгоградской области. По данным ведомства, 38-летняя жительница Волгограда в ходе онлайн-трансляции на своей странице в "ВКонтакте" рассказывала о запрещенном "Азове"*. "В отношении жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ред.)", - говорится в сообщении УФСБ. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, россия, волгоград, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр, украина
Происшествия, Россия, Волгоград, Волгоградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"*

ФСБ возбудила дело против жительницы Волгограда за оправдание "Азова"

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против жительницы Волгограда, которая во время онлайн-трансляции оправдывала деятельность украинского националистического батальона "Азов"*, запрещенного в РФ, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.
По данным ведомства, 38-летняя жительница Волгограда в ходе онлайн-трансляции на своей странице в "ВКонтакте" рассказывала о запрещенном "Азове"*.
"В отношении жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ред.)", - говорится в сообщении УФСБ. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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ПроисшествияРоссияВолгоградВолгоградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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