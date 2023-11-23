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Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 30 ноября в онлайн-формате - РИА Новости, 23.11.2023
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17:13 23.11.2023 (обновлено: 17:42 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/opek-1911398471.html
Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 30 ноября в онлайн-формате
Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 30 ноября в онлайн-формате - РИА Новости, 23.11.2023
Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 30 ноября в онлайн-формате
Конференция ОПЕК, мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+ пройдут в онлайн-формате 30 ноября, сообщила организация ОПЕК в своем пресс-релизе. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:13
2023-11-23T17:42
опек
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Конференция ОПЕК, мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+ пройдут в онлайн-формате 30 ноября, сообщила организация ОПЕК в своем пресс-релизе. "187-я встреча-конференция ОПЕК, 51-ая встреча Министерского мониторингового комитета и 36-я министерская встреча ОПЕК и вне-ОПЕК будет проводиться онлайн в четверг, 30 ноября", - говорится в сообщении.Накануне ОПЕК сообщила, что конференция стран, входящих в организацию, а также заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, которые должны были состояться в Вене 25-26 ноября, переносятся на 30 ноября. Как заявляли иностранным информационным агентствам источники в ОПЕК+, задержка связана с разногласиями между Саудовской Аравией и африканскими странами по поводу их квот.Как отмечало агентство Блумберг со слов делегатов, требуется больше времени для того, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи, что вызвало предположения о возможном выходе Анголы, одного из крупнейших нефтяных производителей континента, из альянса. Однако, по словам представителя Анголы в ОПЕК Эштевана Педру, которого цитировало агентство, страна не планирует выходить из соглашений.Кроме того, представитель Нигерийской государственной нефтяной компании NNPC Олуфеми Соней ранее в четверг заявил, что страна увеличивает свою добычу нефти. Сейчас добыча составляет 1,7 миллиона баррелей в сутки, а до конца года планируется ее нарастить до 1,8 миллиона. При этом, сейчас квота Нигерии в ОПЕК+ - 1,742 миллиона баррелей в сутки, в 2024 году она должна снизиться до 1,38 миллиона.В дни июньских заседаний ОПЕК и ОПЕК+ иностранные СМИ писали со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия пыталась договориться с африканскими странами о снижении их квот на добычу нефти. В то же время королевство обсуждало с ОАЭ возможность увеличить их добычу. В итоге на 2024 год квоты для большинства стран Африки, как и для других членов ОПЕК+, были сокращены. А доля ОАЭ была немного увеличена.
https://ria.ru/20231123/opek-1911301374.html
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опек, экономика
ОПЕК, Экономика
Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 30 ноября в онлайн-формате

Конференция ОПЕК и встреча ОПЕК+ пройдут 30 ноября в онлайн-формате

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Конференция ОПЕК, мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+ пройдут в онлайн-формате 30 ноября, сообщила организация ОПЕК в своем пресс-релизе.
"187-я встреча-конференция ОПЕК, 51-ая встреча Министерского мониторингового комитета и 36-я министерская встреча ОПЕК и вне-ОПЕК будет проводиться онлайн в четверг, 30 ноября", - говорится в сообщении.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В Кремле не стали комментировать причины переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+
Вчера, 12:44
Накануне ОПЕК сообщила, что конференция стран, входящих в организацию, а также заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, которые должны были состояться в Вене 25-26 ноября, переносятся на 30 ноября. Как заявляли иностранным информационным агентствам источники в ОПЕК+, задержка связана с разногласиями между Саудовской Аравией и африканскими странами по поводу их квот.
Как отмечало агентство Блумберг со слов делегатов, требуется больше времени для того, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи, что вызвало предположения о возможном выходе Анголы, одного из крупнейших нефтяных производителей континента, из альянса. Однако, по словам представителя Анголы в ОПЕК Эштевана Педру, которого цитировало агентство, страна не планирует выходить из соглашений.
Кроме того, представитель Нигерийской государственной нефтяной компании NNPC Олуфеми Соней ранее в четверг заявил, что страна увеличивает свою добычу нефти. Сейчас добыча составляет 1,7 миллиона баррелей в сутки, а до конца года планируется ее нарастить до 1,8 миллиона. При этом, сейчас квота Нигерии в ОПЕК+ - 1,742 миллиона баррелей в сутки, в 2024 году она должна снизиться до 1,38 миллиона.
В дни июньских заседаний ОПЕК и ОПЕК+ иностранные СМИ писали со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия пыталась договориться с африканскими странами о снижении их квот на добычу нефти. В то же время королевство обсуждало с ОАЭ возможность увеличить их добычу. В итоге на 2024 год квоты для большинства стран Африки, как и для других членов ОПЕК+, были сокращены. А доля ОАЭ была немного увеличена.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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