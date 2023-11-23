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Миротворцев ОДКБ смогут задействовать в операциях ООН, заявил Жапаров - РИА Новости, 23.11.2023
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16:55 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/odkb-1911394051.html
Миротворцев ОДКБ смогут задействовать в операциях ООН, заявил Жапаров
Миротворцев ОДКБ смогут задействовать в операциях ООН, заявил Жапаров - РИА Новости, 23.11.2023
Миротворцев ОДКБ смогут задействовать в операциях ООН, заявил Жапаров
Подписанные на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности документы позволят задействовать миротворцев ОДКБ в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:55
2023-11-23T16:55
безопасность
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 23 ноя - РИА Новости. Подписанные на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности документы позволят задействовать миротворцев ОДКБ в операциях ООН, заявил в четверг на саммите организации в узком составе в Минске президент Киргизии Садыр Жапаров. "Сегодня мы подпишем ряд актуальных документов, касающихся миротворческой деятельности. В частности, будут обновлены составы миротворческих сил и дислокация миротворческих контингентов государств-членов ОДКБ, что создаст условия для практического задействования миротворческого контингента ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира", - цитирует Жапарова его пресс-служба. Президент в своей речи отметил, что киргизская сторона поддерживает назначение на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ представителя российской стороны, генерал-полковника Андрея Сердюкова. Кроме этого, Киргизия одобряет вносимые организационно-штатные изменения в штат Объединенного штаба ОДКБ и учреждение новой награды, а также документы, регулирующие финансовую деятельность организации.
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безопасность, киргизия, садыр жапаров, одкб, оон
Безопасность, Киргизия, Садыр Жапаров, ОДКБ, ООН
Миротворцев ОДКБ смогут задействовать в операциях ООН, заявил Жапаров

Жапаров: новые документы позволят задействовать миротворцев ОДКБ в операциях ООН

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ. Архивное фото
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БИШКЕК, 23 ноя - РИА Новости. Подписанные на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности документы позволят задействовать миротворцев ОДКБ в операциях ООН, заявил в четверг на саммите организации в узком составе в Минске президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Сегодня мы подпишем ряд актуальных документов, касающихся миротворческой деятельности. В частности, будут обновлены составы миротворческих сил и дислокация миротворческих контингентов государств-членов ОДКБ, что создаст условия для практического задействования миротворческого контингента ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира", - цитирует Жапарова его пресс-служба.
Президент в своей речи отметил, что киргизская сторона поддерживает назначение на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ представителя российской стороны, генерал-полковника Андрея Сердюкова. Кроме этого, Киргизия одобряет вносимые организационно-штатные изменения в штат Объединенного штаба ОДКБ и учреждение новой награды, а также документы, регулирующие финансовую деятельность организации.
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БезопасностьКиргизияСадыр ЖапаровОДКБООН
 
 
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