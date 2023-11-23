https://ria.ru/20231123/odkb-1911394051.html

Миротворцев ОДКБ смогут задействовать в операциях ООН, заявил Жапаров

Миротворцев ОДКБ смогут задействовать в операциях ООН, заявил Жапаров - РИА Новости, 23.11.2023

Миротворцев ОДКБ смогут задействовать в операциях ООН, заявил Жапаров

Подписанные на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности документы позволят задействовать миротворцев ОДКБ в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:55

2023-11-23T16:55

2023-11-23T16:55

безопасность

киргизия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 23 ноя - РИА Новости. Подписанные на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности документы позволят задействовать миротворцев ОДКБ в операциях ООН, заявил в четверг на саммите организации в узком составе в Минске президент Киргизии Садыр Жапаров. "Сегодня мы подпишем ряд актуальных документов, касающихся миротворческой деятельности. В частности, будут обновлены составы миротворческих сил и дислокация миротворческих контингентов государств-членов ОДКБ, что создаст условия для практического задействования миротворческого контингента ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира", - цитирует Жапарова его пресс-служба. Президент в своей речи отметил, что киргизская сторона поддерживает назначение на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ представителя российской стороны, генерал-полковника Андрея Сердюкова. Кроме этого, Киргизия одобряет вносимые организационно-штатные изменения в штат Объединенного штаба ОДКБ и учреждение новой награды, а также документы, регулирующие финансовую деятельность организации.

https://ria.ru/20231116/odkb-1909791084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, киргизия, садыр жапаров, одкб, оон