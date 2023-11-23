https://ria.ru/20231123/odkb-1911365439.html

Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита

Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита - РИА Новости, 23.11.2023

Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита

Лидеры стран — членов ОДКБ подписали пакет документов, включая декларацию и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:38

2023-11-23T15:38

2023-11-23T16:36

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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Лидеры стран — членов ОДКБ подписали пакет документов, включая декларацию и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации, передает корреспондент РИА Новости.Как уточнил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, декларация призвана подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации и показать ее позицию по актуальным проблемам международной безопасности.Участники встречи также подписали решения:По словам Тасмагамбетова, ОДКБ вступила в новый этап своего развития."Это региональная военно-политическая организация, но вместе с тем мы являемся частью глобальной безопасности. Стоит задача развивать миротворческую составляющую организации. Мы в целом считаем, что миротворческий потенциал ОДКБ в последующем будет очень востребован", — сказал он.По его словам, следующее заседание СКБ планируется провести в четвертом квартале 2024 года в Астане.На сегодняшних переговорах в Минске присутствовали все главы государств — членов объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20231123/putin-1911362922.html

https://ria.ru/20231123/odkb-1911385004.html

https://ria.ru/20231123/odkb-1911194917.html

минск

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россия

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в мире, минск, одкб, никол пашинян, армения, россия, дмитрий песков, белоруссия, имангали тасмагамбетов, астана