https://ria.ru/20231123/odkb-1911365439.html
Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита
Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита - РИА Новости, 23.11.2023
Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита
Лидеры стран — членов ОДКБ подписали пакет документов, включая декларацию и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:38
2023-11-23T15:38
2023-11-23T16:36
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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Лидеры стран — членов ОДКБ подписали пакет документов, включая декларацию и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации, передает корреспондент РИА Новости.Как уточнил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, декларация призвана подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации и показать ее позицию по актуальным проблемам международной безопасности.Участники встречи также подписали решения:По словам Тасмагамбетова, ОДКБ вступила в новый этап своего развития."Это региональная военно-политическая организация, но вместе с тем мы являемся частью глобальной безопасности. Стоит задача развивать миротворческую составляющую организации. Мы в целом считаем, что миротворческий потенциал ОДКБ в последующем будет очень востребован", — сказал он.По его словам, следующее заседание СКБ планируется провести в четвертом квартале 2024 года в Астане.На сегодняшних переговорах в Минске присутствовали все главы государств — членов объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20231123/putin-1911362922.html
https://ria.ru/20231123/odkb-1911385004.html
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в мире, минск, одкб, никол пашинян, армения, россия, дмитрий песков, белоруссия, имангали тасмагамбетов, астана
В мире, Минск, ОДКБ, Никол Пашинян, Армения, Россия, Дмитрий Песков, Белоруссия, Имангали Тасмагамбетов, Астана
Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита
Пять лидеров ОДКБ подписали решение о развитии системы кризисного реагирования
МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Лидеры стран — членов ОДКБ подписали пакет документов, включая декларацию и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточнил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, декларация призвана подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации и показать ее позицию по актуальным проблемам международной безопасности.
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Участники встречи также подписали решения:
- о рекомендациях о порядке проведения взаиморасчетов за передаваемые материальные средства и предоставляемые услуги между контингентами войск (коллективных сил) ОДКБ;
- о начальнике Объединенного штаба организации;
- о распределении квотных должностей в секретариате организации;
- о структуре Объединенного штаба;
- о бюджете организации на 2024 год;
- о председательстве и проведении очередной сессии СКБ;
- положение об объединенном пресс-центре.
По словам Тасмагамбетова, ОДКБ вступила в новый этап своего развития.
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"Это региональная военно-политическая организация, но вместе с тем мы являемся частью глобальной безопасности. Стоит задача развивать миротворческую составляющую организации. Мы в целом считаем, что миротворческий потенциал ОДКБ в последующем будет очень востребован", — сказал он.
По его словам, следующее заседание СКБ планируется провести в четвертом квартале 2024 года в Астане.
В ОДКБ входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Совет коллективной безопасности — высший орган организации.
На сегодняшних переговорах в Минске присутствовали все главы государств — членов объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна
. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Совет коллективной безопасности ОДКБ