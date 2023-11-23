Рейтинг@Mail.ru
Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 23.11.2023 (обновлено: 16:36 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/odkb-1911365439.html
Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита
Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита - РИА Новости, 23.11.2023
Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита
Лидеры стран — членов ОДКБ подписали пакет документов, включая декларацию и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:38
2023-11-23T16:36
в мире
минск
одкб
никол пашинян
армения
россия
дмитрий песков
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911345130_0:0:8656:4869_1920x0_80_0_0_ac04b04a34f6419db2727eeccc414ab2.jpg
МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Лидеры стран — членов ОДКБ подписали пакет документов, включая декларацию и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации, передает корреспондент РИА Новости.Как уточнил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, декларация призвана подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации и показать ее позицию по актуальным проблемам международной безопасности.Участники встречи также подписали решения:По словам Тасмагамбетова, ОДКБ вступила в новый этап своего развития."Это региональная военно-политическая организация, но вместе с тем мы являемся частью глобальной безопасности. Стоит задача развивать миротворческую составляющую организации. Мы в целом считаем, что миротворческий потенциал ОДКБ в последующем будет очень востребован", — сказал он.По его словам, следующее заседание СКБ планируется провести в четвертом квартале 2024 года в Астане.На сегодняшних переговорах в Минске присутствовали все главы государств — членов объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20231123/putin-1911362922.html
https://ria.ru/20231123/odkb-1911385004.html
https://ria.ru/20231123/odkb-1911194917.html
минск
армения
россия
белоруссия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911342541_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_d2a6ac6d190d51301498705dc94a2af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, одкб, никол пашинян, армения, россия, дмитрий песков, белоруссия, имангали тасмагамбетов, астана
В мире, Минск, ОДКБ, Никол Пашинян, Армения, Россия, Дмитрий Песков, Белоруссия, Имангали Тасмагамбетов, Астана
Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита

Пять лидеров ОДКБ подписали решение о развитии системы кризисного реагирования

© РИА Новости / Сергей ГунеевВстреча глав стран ОДКБ
Встреча глав стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Встреча глав стран ОДКБ
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Лидеры стран — членов ОДКБ подписали пакет документов, включая декларацию и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточнил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, декларация призвана подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации и показать ее позицию по актуальным проблемам международной безопасности.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
ОДКБ согласовывала позиции по военно-стратегическим вопросам, заявил Путин
Вчера, 15:32
Участники встречи также подписали решения:
  • о рекомендациях о порядке проведения взаиморасчетов за передаваемые материальные средства и предоставляемые услуги между контингентами войск (коллективных сил) ОДКБ;
  • о начальнике Объединенного штаба организации;
  • о распределении квотных должностей в секретариате организации;
  • о структуре Объединенного штаба;
  • о бюджете организации на 2024 год;
  • о председательстве и проведении очередной сессии СКБ;
  • положение об объединенном пресс-центре.
По словам Тасмагамбетова, ОДКБ вступила в новый этап своего развития.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске. 23 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит
Вчера, 16:29
"Это региональная военно-политическая организация, но вместе с тем мы являемся частью глобальной безопасности. Стоит задача развивать миротворческую составляющую организации. Мы в целом считаем, что миротворческий потенциал ОДКБ в последующем будет очень востребован", — сказал он.
По его словам, следующее заседание СКБ планируется провести в четвертом квартале 2024 года в Астане.

В ОДКБ входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Совет коллективной безопасности — высший орган организации.

На сегодняшних переговорах в Минске присутствовали все главы государств — членов объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Совет коллективной безопасности ОДКБ
Вчера, 02:01
 
В миреМинскОДКБНикол ПашинянАрменияРоссияДмитрий ПесковБелоруссияИмангали ТасмагамбетовАстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала