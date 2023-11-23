https://ria.ru/20231123/odkb-1911359778.html

Армения не стала блокировать ни одного решения саммита ОДКБ

Армения не стала блокировать ни одного решения саммита ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023

Армения не стала блокировать ни одного решения саммита ОДКБ

Армения не блокировала ни одно решение саммита ОДКБ, который проходит в четверг в Минске, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:22

2023-11-23T15:22

2023-11-23T16:13

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белоруссия

александр вольфович

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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Армения не блокировала ни одно решение саммита ОДКБ, который проходит в четверг в Минске, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Не заблокировано ни одно решение", - приводит его слова агентство Sputnik. По словам Вольфовича, МИД Белоруссии совместно с внешнеполитическим ведомством Армении согласовали все документы, которые вынесены на саммит с участием глав государств. "Это тоже говорит о взаимопонимании, в том числе с армянской стороны, в решении вопросов, которые сегодня возложены на организацию", - отметил он. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ в Минск.

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армения

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, армения, белоруссия, александр вольфович, одкб