https://ria.ru/20231123/odkb-1911359778.html
Армения не стала блокировать ни одного решения саммита ОДКБ
Армения не стала блокировать ни одного решения саммита ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
Армения не стала блокировать ни одного решения саммита ОДКБ
Армения не блокировала ни одно решение саммита ОДКБ, который проходит в четверг в Минске, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:22
2023-11-23T15:22
2023-11-23T16:13
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Армения не блокировала ни одно решение саммита ОДКБ, который проходит в четверг в Минске, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Не заблокировано ни одно решение", - приводит его слова агентство Sputnik. По словам Вольфовича, МИД Белоруссии совместно с внешнеполитическим ведомством Армении согласовали все документы, которые вынесены на саммит с участием глав государств. "Это тоже говорит о взаимопонимании, в том числе с армянской стороны, в решении вопросов, которые сегодня возложены на организацию", - отметил он. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ в Минск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, белоруссия, александр вольфович, одкб
В мире, Армения, Белоруссия, Александр Вольфович, ОДКБ
Армения не стала блокировать ни одного решения саммита ОДКБ
Совбез Белоруссии: Армения не стала блокировать ни одного решения саммита ОДКБ
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Армения не блокировала ни одно решение саммита ОДКБ, который проходит в четверг в Минске, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Не заблокировано ни одно решение", - приводит его слова агентство Sputnik
.
По словам Вольфовича, МИД Белоруссии совместно с внешнеполитическим ведомством Армении согласовали все документы, которые вынесены на саммит с участием глав государств. "Это тоже говорит о взаимопонимании, в том числе с армянской стороны, в решении вопросов, которые сегодня возложены на организацию", - отметил он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян
сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко
, что не приедет на саммит ОДКБ в Минск.
Экс-министр обороны Армении осудил отказ от участия в мероприятиях ОДКБ