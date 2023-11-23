https://ria.ru/20231123/odkb-1911359669.html
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, касаясь отсутствия Армении на саммите ОДКБ, заявил, что проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:21
2023-11-23T15:21
2023-11-23T16:00
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, касаясь отсутствия Армении на саммите ОДКБ, заявил, что проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не совершать демарши."Мы обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворенности одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут. Если мы их намерены решать, то надо их решать за столом переговоров, а не делать демаршей без причин", - сказал он на расширенном заседании ОДКБ в четверг в Минске.Лукашенко отметил, что лидеры стран ОДКБ "выразили определенное мнение, пожелание, что, скорее всего, в Питере на экономическом мероприятии мы увидим наших армянских друзей".
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в мире, армения, одкб
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Лукашенко, говоря об отсутствии Армении на саммите ОДКБ, призвал решать проблемы
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, касаясь отсутствия Армении на саммите ОДКБ, заявил, что проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не совершать демарши.
"Мы обсуждали ситуацию на Кавказе
и некоторые неудовлетворенности одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут. Если мы их намерены решать, то надо их решать за столом переговоров, а не делать демаршей без причин", - сказал он на расширенном заседании ОДКБ в четверг в Минске
.
Лукашенко отметил, что лидеры стран ОДКБ "выразили определенное мнение, пожелание, что, скорее всего, в Питере на экономическом мероприятии мы увидим наших армянских друзей".
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